Dahme-Spreewald

Seit Montag gilt das kostenlose Angebot der sogenannten „Bürgertests“ bundesweit nicht mehr. Wer sich in einem Testzentrum auf eine Corona-Infektion testen lassen möchte, wird nun zur Kasse gebeten.

Vor dem Besuch im Kino, im Fitness-Studio oder im Restaurant müssen Ungeimpfte nun den Schnelltest selbst zahlen. Die neue Testverordnung gilt jedoch nicht für alle, die bisher keine Corona-Schutzimpfung erhalten haben.

So haben Babys und Kinder im Alter von drei Monaten bis zum zwölften Lebensjahr und Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden dürfen, nach wie vor die Möglichkeit mindesten einen kostenlosen Test in der Woche in Anspruch zu nehmen.

Für Jugendliche im Alter von zwölf bis 17, Schwangere im ersten Trimester und Studierende, die im Rahmen eines Auslandssemesters einen anderen Impfstoff erhalten haben als die in Deutschland anerkannten, können noch bis zum Jahresende die kostenlosen Bürgertests in Anspruch nehmen.

Um den kostenlosen Test erhalten zu können reicht bei Schwangeren als Nachweis der Mutterpass, Kinder und Jugendliche müssen einen Ausweis vorzeigen und für Studierende genügt die Studienbescheinigung, die gemeinsam mit dem Impfpass vorgelegt werden muss.

Druck auf Ungeimpfte steigt

Für Arbeitgeber gilt auch weiterhin die Pflicht, Beschäftigte, die sich nicht im Homeoffice befinden, kostenlose Schnelltests zur Verfügung zu stellen. Dennoch wird der Druck auf Ungeimpfte durch das Ende des Gratistests größer, denn durch die 3G-Regelung ist eine Teilnahme an vielen Bereichen des Alltags nur für Genesene, Geimpfte oder eben Getestete möglich.

Bleibt abzuwarten, ob sich nun viele für die Impfung entscheiden oder weiterhin ein Testzentren aufsuchen werden. „Bis zur letzten Woche wurde das Angebot noch regelmäßig genutzt“, sagt Georg Knorn.

Seine Frau Sandra Heyer besitzt die Linden-Apotheken in Niederlehme, Zernsdorf, die Jasmin-Apotheke in Senzig und die Bestwin-Apotheke in Bestensee in denen er ebenfalls tätig ist. Dort bieten sie seit dem Frühjahr Schnelltests an.

Inhaberin Sandra Heyer vor der Jasmin Apotheke in Senzig. Quelle: Joice Saß

Knorn könne sich vorstellen, dass mit der neuen Testverordnung die Zahl der Corona-Testungen erst einmal deutlich sinken wird. Dennoch wolle man den Bürgerinnen und Bürger in den Apotheken auch weiter die Möglichkeit geben.

Die Kosten, die dafür bislang vom Bund übernommen wurden, zahlen nun die Kunden, insofern kein Attest vom Hausarzt vorliegt, wie Knorn erzählt. Die Preise für die Schnelltests regelt nun also der Markt. Dementsprechend variieren diese je nach Größe des Testanbieters.

Markt regelt die Preise für die Corona-Tests

Der Schnelltest in den Apotheken von Sandra Heyer kosten beispielsweise 15 Euro pro Test, andernorts wird dafür sogar bis zu 25 Euro verlangt. PCR-Tests liegen mit einer Preisspanne von 60 bis 120 Euro noch einmal deutlich darüber. Andere Anbieter wie der Drogeriemarkt „dm“ oder die ASB-Teststation im A10 Center Wildau haben zum 11. Oktober den Betrieb sogar beendet.

Dabei ist die Anzahl der Teststellen im Landkreis bereits seit der Eröffnung im Frühjahr nach und nach zurückgegangen. Waren es zu Spitzenzeiten über 55 verschiedene Testzentren, sind es mittlerweile nur noch 35 in LDS.

Dabei gilt die Testpflicht in Brandenburg derzeit noch ab einem lokalen Inzidenzwert von 20 an mindestens fünf aufeinanderfolgenden Tagen. Zwar erhöht sich dieser ab dem 13. Oktober auf 35, doch in LDS wurde dieser Wert bereits überschritten.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So lag die Inzidenz zuletzt am 6. Oktober unter dem Schwellenwert von 35. Am Montag meldete das Gesundheitsamt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 45,6. Bereits zum Beginn der Woche ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen um neun gestiegen. Erfahrungsgemäß ist der Wert jedoch dann besonders niedrig.

Bleibt also abzuwarten, ob die Corona-Lage im Landkreis sich im Herbst erneut zuspitzen wird. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sich nun wieder weniger Menschen auf das Corona-Virus testen lassen, was die Dunkelziffer von Infektionen automatisch größer werden lässt. Die Übersicht über das Infektionsgeschehen wird so ungenauer.

Zudem befürchten kommunale Behörden im Zusammenhang mit der Abschaffung des kostenlosen Bürgertests, die Zunahme von gefälschten Testergebnissen, wie die Tagesschau berichtet. Demnach würden immer noch viele Kunden die Möglichkeit haben, ihr Testergebnis als PDF-Datei zugeschickt zu bekommen, die leicht zu manipulieren sei. Anzeichen dafür gebe es laut Bundeskriminalamt jedoch noch nicht.

Von Joice Saß