Drei Corona-Testzentren nehmen am Freitag den Betrieb auf

Menschen mit Verdacht auf Covid-19-Erkrankung können sich ab Freitag in drei Krankenhäusern im Landkreis testen lassen. Das teilten der Landkreis und das Klinikum Dahme-Spreewald am Donnerstag mit. Im Evangelischen Krankenhaus in Luckau hat bereits am Donnerstag ein Abstrichzentrum seinen Betrieb aufgenommen. Im Königs Wusterhausener Achenbach-Krankenhaus und im Lübbener Spreewald-Klinikum wird es ab Freitag möglich sein, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Die Tests finden täglich von 10 bis 12 Uhr in separierten Räumen statt. Auf dem Klinikgelände wurden Zelte aufgebaut, damit niemand unter freiem Himmel warten muss.

Allerdings ist aufgrund der begrenzten Kapazitäten klar geregelt, wer sich testen lassen kann und wer nicht. Laut Landkreis werden ausschließlich Menschen getestet, die bereits eindeutige Symptomen haben, oder die von einer Reise aus Risikogebieten zurückgekehrt sind. Wer lediglich normale Erkältungssymptome wie Husten und Schnupfen hat oder die vage Befürchtung, möglicherweise mit einem Infizierten Kontakt gehabt zu haben, könne nicht getestet werden, heißt es. Nur mit dieser Beschränkung könne gewährleistet werden, dass während der Öffnungszeiten tatsächlich die Erkrankten erkannt werden.

Medizinisch sei es derzeit auch nur sinnvoll, Personen auf das Virus zu testen, die tatsächlich grippale Symptome aufweisen. „Für symptomfreie Menschen sind die Testergebnisse im Regelfall negativ“, sagt Amtsärztin Astrid Schumann. Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass grundsätzlich Hausärzte dafür zuständig sind, Covid-19-Erkrankungen zu diagnostizieren und zu behandeln.

Die Zahl der Infizierten im Landkreis ist unterdessen auf 18 gestiegen. Die meisten Betroffen sind bislang in Königs Wusterhausen gemeldet. Dort leben fünf Erkrankte. In Lübben, Mittenwalde und Zeuthen sind jeweils drei Erkrankte gemeldet, in Wildau zwei und im Amt Schenkenländchen und in Eichwalde jeweils einer.

Nach wie vor befinden sich alle Erkrankten in häuslicher Isolation und im stabilen Zustand. Niemand musste bislang stationär behandelt werden, heißt es aus der Kreisverwaltung. 58 mal wurde bislang eine Quarantäne im Landkreis verhängt, 115 Verdachtsfälle wurden abgearbeitet. Es wird allerdings damit gerechnet, dass die Zahlen in den nächsten Tagen und Wochen steigen und auch schwerere Krankheitsverläufe auftreten, die intensivmedizinisch betreut werden müssen.

