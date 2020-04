Corona-Lockerungen: Das ändert sich ab 27. April in Kitas und Schulen

Dahme-Spreewald

Der Landkreis Dahme-Spreewald weitet die Notbetreuung in Kindertagesstätten ab dem 27. April aus. Das gab der Corona-Krisenstab nach der Sitzung am Mittwoch bekannt. Grundsätzlich bleibe der Schulbetrieb und der Betrieb von Kitas bis zum 8. Mai weiter untersagt.

Lockerungen mit Augenmaß

„Die nun vorgesehene Ausweitung der Kita-Notfallbetreuung und die ersten Lockerungen für Schüler können nur sehr behutsam und mit Augenmaß erfolgen“, sagt Vize-Landrätin und Stabsleiterin Susanne Rieckhof. Grundvoraussetzung für eine Notfallbetreuung bleibe neben der Berufstätigkeit in der kritischen Infrastruktur, dass die Sorgeberechtigten eine individuelle Betreuung nicht organisieren können. Die sogenannte Ein-Eltern-Regelung, nach der es für den Anspruch auf Notfallbetreuung des Kindes ausreicht, wenn ein Elternteil in einer definierten Berufsgruppe arbeitet, wird für berufstätige Eltern in kritischen Infrastrukturen ausgeweitet. Welche Berufsgruppen das sind, steht auf der Internetseite des Landkreises Dahme-Spreewald. Dort können auch die Antragsformulare heruntergeladen werden.

Der Notfall-Betreuungsanspruch besteht zudem – unabhängig von einer Tätigkeit in kritischen Infrastrukturen – für Alleinerziehende, soweit eine häusliche oder sonstige individuelle beziehungsweise private Betreuung der Kinder nicht anderweitig organisiert werden kann.

Schulen öffnen schrittweise

Ebenfalls ab 27. April werden Schulen schrittweise geöffnet für Schüler, die kurz vor dem Schulabschluss stehen. Der Unterricht findet zunächst für die Jahrgangsstufe 10 an Oberschulen, Gesamtschulen und Gymnasien sowie Förderschulen statt. Berufliche Schulen (Oberstufenzentren/OSZ) werden vorrangig Prüfungsvorbereitungen durchführen. In der Berufsschule wird das 3. Lehrjahr ebenfalls unterrichtet.

83 Patienten genesen

In Dahme-Spreewald sind mittlerweile 83 nachgewiesene Covid-19-Erkrankte genesen – fünf mehr als am Vortag. Vom Labor bestätigt wurden 162 positive Fälle der Corona-Infektion im Kreisgebiet: in Königs Wusterhausen (45), Zeuthen (20), Lübben (18), Schönefeld (13), Mittenwalde (11), Amt Schenkenländchen (10), Wildau (8), Gemeinde Heidesee (7), Amt Unterspreewald (5), Gemeinde Bestensee (5), Gemeinde Schulzendorf (5), Amt Lieberose/ Oberspreewald (4), Stadt Luckau (4), Gemeinde Märkische Heide (4), Eichwalde (2), und Gemeinde Heideblick (1). Nach wie vor sind vier Todesfälle zu beklagen. Lediglich eine Person befindet sich noch immer in stationärer Behandlung, die übrigen in häuslicher Isolation. Es sind 183 Quarantänen verhängt worden und 212 als Verdachtsfall eingestufte Personen warten auf ein Testergebnis.

Von Frank Pawlowski