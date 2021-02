Dahme-Spreewald

Die Corona-Lage in Dahme-Spreewald bleibt weiterhin ernst. Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt 31 Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV2. Somit steigt auch die 7-Tage-Inzidenz wieder leicht an, bleibt aber mit 89,0 weiterhin unter der 100er-Marke. Noch am Mittwoch hatte das Amt einen Inzidenzwert von 86,1 gemeldet – den niedrigsten Wert seit Herbst. Der Inzidenzwert bezieht sich auf die Anzahl der in den vergangenen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Kreisgebiet.

Gleichzeitig musste das Gesundheitsamt erneut zwei Corona-Tote melden. Die beiden Verstorbenen kommen aus Lübben und dem Amt Unterspreewald. Seit Ausbruch der Pandemie hat das Coronavirus insgesamt 189 Todesopfer im Landkreis gefordert. Erst am Mittwoch musste das Gesundheitsamt neun Todesopfer innerhalb eines Tages melden. Außerdem hatte die Kreisverwaltung mitgeteilt, dass bereits zwei Virusmutationen in Dahme-Spreewald nachgewiesen wurden.

Anzeige

Elf Covid-19-Patienten auf Intensivstation

Seit Anfang des vergangenen Jahres sind 4868 Menschen im Landkreis positiv auf das Coronavirus getestet worden. 4353 von ihnen gelten als genesen. Als aktuell infiziert sind derzeit 326 Menschen im Landkreis gemeldet, 59 davon befinden sich in stationärer Behandlung.

Ein Blick in das Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensivmedizin (Divi) zeigt, wie viele Personen sich im Landkreis derzeit auf einer Intensivstation befinden. Aktuell sind elf Covid-19-Patienten auf einer von fünf Intensivstationen in Dahme-Spreewald, fünf davon müssen künstlich beatmet werden. Insgesamt stehen dem Landkreis 38 Intensivbetten zur Verfügung, auf denen Patienten notfalls beatmet werden können. 30 sind derzeit belegt.

So viele Brandenburger sind geimpft

Die Kreisverwaltung verweist weiterhin darauf, dass derzeit keine Impftermine für Schönefeld über die Nummer 116 117 vergeben werden. Wie die MAZ bereits berichtete, sollen Impfberechtigte hingegen künftig angeschrieben werden.

In ganz Brandenburg wurden bisher (Stand Donnerstag) 80.169 Menschen geimpft, was etwa 3,2 Prozent der Gesamtbevölkerung entspricht. Bundesweit haben rund 2,5 Millionen Menschen mindestens eine Corona-Impfung erhalten.

Von Johanna Apel