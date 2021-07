Königs Wusterhausen

Corona-Prämien für Verkäufer im Einzelhandel und bezahlbaren Wohnraum in Königs Wusterhausen und anderswo – das fordert der ehrenamtliche Kreisvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Dahme-Spreewald, Danny Albrecht, 46, im MAZ-Gespräch. Außerdem kündigt er neue Aktionen des Dachverbandes an.

Für den Einzelhandel in Berlin und Brandenburg haben die Tarifverhandlungen begonnen. Wie ist der Stand?

Danny Albrecht: Nach der ersten Verhandlungsrunde sieht es nicht gut aus. Verdi fordert 4,5 Prozent mehr Lohn, die Arbeitgeber machten gar kein Angebot. Da die Friedenspflicht am 1. Juli endete, kann es in der Region jederzeit zu Streiks im Einzelhandel kommen. In anderen Bundesländern gab es das schon.

Ist das nach den Corona bedingten langen Schließungen von Geschäften der richtige Weg?

Wir unterstützen das und fordern mehr Respekt für die Verkäuferinnen und Verkäufer ein. Es ist nicht hoch genug anzuerkennen, was sie gerade vor dem ersten Lockdown geleistet haben, als die Regale regelrecht leer gekauft wurden. Es wird Zeit, dass sie wie die Pflegekräfte einen Corona-Bonus bekommen, und zwar steuerfrei. Wir fordern 500 Euro. Man muss beachten, dass viele Unternehmen im Einzelhandel gar keine Tarifbindung haben.

Wie geht es weiter mit dem stationären Handel?

Er steht vor einer Umwälzung. Das darf aber nicht auf Kosten der Arbeitnehmer geschehen. Sie müssen jetzt auch mal finanziell belohnt werden. Die Geschäfte waren zwar geschlossen, aber der Online-Handel boomte. Wenn Arbeitgeber jetzt Sonntagsöffnungen fordern, um die Corona bedingten Umsatzeinbußen zu kompensieren, dann stimmt das einfach nicht.

Der DGB-Kreisverband beteiligte sich in Königs Wusterhausen an einer bundesweiten Aktion zum Mietenstopp. Wie war das Echo?

Sehr gut, wir bekamen viel Zuspruch auf der Straße, das Echo war durchweg positiv. Wir haben Flyer verteilt und eine Foto-Aktion mit Menschen aus der Stadt gemacht, die sich mit unserer Forderung solidarisierten. In Königs Wusterhausen sind die Mieten seit 2016 um durchschnittlich 29 Prozent gestiegen. Wir fordern daher die Kommunalpolitiker auf, dass endlich zum Thema zu machen. Königs Wusterhausen braucht bezahlbaren Wohnraum.

Im Wildauer A10-Center hat Kaufland im Frühjahr den Realmarkt übernommen. Wie hat das bisher geklappt?

Gut. Es wurden alle circa 150 Real-Mitarbeiter übernommen. Dieses Versprechen wurde gehalten und das ist sehr positiv. Der Umbau des Marktes soll bis Ende 2021 abgeschlossen sein, viele Mitarbeiter hoffen, dass die Arbeitsbedingungen dann wieder besser werden. Der erste Bauabschnitt ist jetzt fertig.

Wie sieht es sonst im A10-Center aus?

Es gab einige Geschäftsschließungen. Wir als DGB sehen die Gefahr, dass ein gewisser Leerstand bleibt. Die Zeit der großen Einkaufszentren ist möglicherweise vorbei, wenn es ihnen nicht gelingt, sich neu zu erfinden.

Der wichtigste Aktionstag der Gewerkschaften, der 1. Mai, ist zwei Mal wegen Corona ausgefallen. Wird es deshalb künftig schwerer sein, Leute dafür zu mobilisieren?

Ich hoffe das nicht. Wir wollen den Aktionstag 2022 wieder auf der Mühleninsel in Königs Wusterhausen durchführen. Das wird nach der langen Pause wie ein Neustart sein, aber wir haben viele gute Ideen. Wir wollen künftig mehr Familien erreichen.

Für Dahme-Spreewald plant der DGB-Kreisverband einen Zukunftsdialog. Worum geht es?

Wir planen das im August und im September in Luckau und Königs Wusterhausen. Vor der Bundestagswahl wollen wir von den demokratischen Parteien wissen, wie sie sich für die Arbeitnehmer einsetzen. Es wird um Rente, Mindestlohn und andere Themen gehen. Die AfD laden wir nicht dazu ein, von ihr distanzieren wir uns. In Luckau tagt in wenigen Tagen der Kreisvorstand mit der dortigen Ortsgruppe, zum ersten Mal nach der Corona-Zwangspause findet eine solche Zusammenkunft wieder statt. Ich bin froh, dass wir uns endlich wieder alle sehen können.

Von Frank Pawlowski