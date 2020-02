Das kann man in den Winterferien erleben

Dahme-Spreewald

In den Ferien ist einiges los im Landkreis Dahme-Spreewald. Hier sind einige Ideen für trübe Ferientage:

Blick ins Tropical Islands Quelle: Oliver Fischer

Krausnick.Tropical Island, Europas größte tropische Urlaubswelt, hat auch in den Winterferien jeden Tag 24 Stunden geöffnet. Der Zutritt ist in der Zeit von 6 bis 24 Uhr möglich. Zu erreichen ist Tropical Islands mit dem Zug über den Bahnhof Brand Tropical Islands oder mit dem Auto über die A 13. Vom Bahnhof Brand Tropical Islands fährt ein kostenloser Shuttlebus zum Tropical Islands mit auf den Zug angepasste Fahrtzeiten. Groß Schauen. Die Ausstellung „Eintauchen und Abheben“ auf dem Gelände der Fischerei Köllnitz in Groß Schauen stellt die Landschaft mit ihren tierischen Bewohnern aus dem Blick der zwei Charakterarten Fischadler (aus der Luft) und Fischotter (unter Wasser) dar. In verschiedenen Aquarien sind typische Fische des Sees zu sehen. Es gibt viele verspielte, interaktive Möglichkeiten, die Tiere von Sielmanns Naturlandschaft Groß Schauener Seen kennen zu lernen. Wer will, kann auch den 1,5 Kilometer langen Naturlehrpfad erkunden. Mehr Infos gibt es unter Tel.: 033678/ 6 20 06.

Dahmelandmuseum Königs Wusterhausen Quelle: Gerlinde Irmscher

Königs Wusterhausen. Das Dahmelandmuseum in Königs Wusterhausen hat dienstags bis samstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet und bietet einen Einblick in die heimische Vergangenheit, in die spannende Urzeit und in die Tierwelt der Region. Führungen lassen sich am Dienstag vor Ort zwischen 14 und 18 Uhr anmelden. Der Zugang zu den Ausstellungsräumen der Dauerausstellungen im Erdgeschoss und Hochparterre ist durch einen Behindertenaufzug auch für Rollstuhlfahrer barrierefrei. Mittenwalde.In den Ferien ist das Heimatmuseum Mittenwalde, Salzmarkt 5, mittwochs, samstags und sonntags von 13 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Mehr Informationen gibt es unter Tel.: 033764/ 2 22 70 oder per E-Mail an museum@salzmarkt5.de.Wannichen. Am 6. Februar um 10 Uhr bis 13 Uhr wird bei der Sielmann-Ferienzeit im Heinz-Sielmann-Natur-Erlebniszentrum Wannichen der „Tierische Winter“ unter die Lupe genommen. Zusammen mit den (Groß-) Eltern geht es auf Tour entlang des Schlabendorfer Sees und durch den Görlsdorfer Wald. Welche Spuren sind wohl auf den Wegen zu finden? Und wie haben sich die Tiere an die eisigen Monate angepasst? Bei ungemütlichem Wetter wird im Haus, bei Spielen, Rätseln und Bastelei ein abwechslungsreicher Ferientag verbracht. Der Eintritt kostet 2 Euro.

Schenkendorf: Teilnehmer einer Wandertour mit Lamas und Alpakas vom Märkischen Lamahof von Anita Selig-Smith. Quelle: dpa

Schenkendorf. Der Märkische Lamahof, Freiherr-von-Loeben-Straße 2, in Schenkendorf bietet am 7. Februar um 13 Uhr eine Wanderung mit Lama und Alpaka inklusive heißem Apfelsaft und Knabbereien an. Es gibt eine Einführung in die Lama- und Alpakakunde, bei der alle Fragen beantwortet werden können. Die Tiere können gestreichelt werden und die Teilnehmer erhalten Leckerli aus Kameliden-Mineralfutter, welche an die Tiere verfüttert werden können. Die Veranstaltung ist auch für kleinste Kinder geeignet. Eine Anmeldung sollte bis zum vorigen Abend erfolgen unter 01522/ 8 75 26 53 oder per E-Mail an info@maerkischer-lamahof.de.

Von MAZonline