Königs Wusterhausen

Das Klinikum Dahme-Spreewald hat aktuelle Besuchsregelungen bekanntgegeben. Laut den Verordnungen vom 12. Juni und 26. Juni ist auch weiterhin jede Person aufgefordert, die Hygieneregeln und Hygieneempfehlungen einzuhalten, auch Bußgelder sind vorgesehen. Das Gesundheitsministerium des Landes Brandenburg (MSGIV) stellte fest, dass „die bisherigen strikten Besuchsbeschränkungen für Krankenhäuser dazu beigetragen haben, das Risiko einer Infektionsübertragung zu verringern.“ Ergänzt ist: „Alle Besucherinnen und Besucher haben die Anweisungen der jeweiligen Einrichtungsleitung und die Vorgaben bestehender Hygienepläne strikt einzuhalten.“

Mund-Nasen-Schutz ist die effektivste Maßnahme

Die effektivsten Maßnahmen sind: Abstand halten zu anderen Menschen, Mund-Nasen-Schutz tragen, Händehygiene sowie Einhalten von Husten- und Niesregeln. Daher ist es zwingend notwendig, dass „die Besuchszeiten und die Zahl der gleichzeitigen Besucher begrenzt sind“, erläutert der Ärztliche Direktor des Klinikums Dahme-Spreewald, Benno Bretag. „Dazu gehört auch die Anmeldung mit zwingend auszufüllendem Besucherblatt und die Abmeldung beim Stationspersonal, damit andere Besucher in das Zimmer können. Pro Zimmer darf es wegen der Abstandsregeln nur ein Besucher sein. Für unsere Mitarbeiter ist das ein hoher Aufwand. Wir tun dies im Interesse und zum Schutz unserer Patienten, ihrer Gäste und auch unseres Personals.“

Anzeige

Besuche nur am Nachmittag

Da die Regelungen recht umfangreich sind, hat das Klinikum Dahme-Spreewald auf seiner Webseite die wichtigsten Informationen bereitgestellt. Gleich auf der Startseite www.klinikum-ds.de gibt es „Aktuelle Informationen für Besucher“ zum Coronavirus. Die wichtigsten Regelungen sind folgende: Besuche sind in beiden Krankenhäusern (Spreewaldklinik Lübben und Achenbach-Krankenhaus Königs Wusterhausen) ausschließlich in der Zeit von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr gestattet. Besucher haben sich zunächst an der Rezeption und dann auf der jeweiligen Station beim Pflegepersonal an- und wieder abzumelden und eine Besuchsbestätigung auszufüllen. Eventuell sind Wartezeiten einzuplanen, denn in den Patienten-Zimmern darf sich nur ein Besucher aufhalten. Dieser muss die ganze Zeit eine Maske tragen und den Mindestabstand einhalten. Wer Anzeichen eines akuten Atemwegsinfektes zeigt, ist vom Besuchsrecht ausgeschlossen. Besuche auf den Intensivstationen und in Infektionsbereichen haben besondere Regelungen, ebenso Besuche bei Kindern, Palliativpatienten und auf den Entbindungsstationen.

Von MAZonline