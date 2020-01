Den Bauern fehlt das richtige Winterwetter

Dahme-Spreewald

Den Januar sehen die Bauern in Dahme-Spreewald mit Sorge. Ein großer Wintereinbruch blieb bislang aus. „In dieser Zeit gehen Pflanzen normalerweise in die Winterruhe“, so Borjana Dinewa-Zelt vom Bauernverband Südbrandenburg. Bei Temperaturen von über zehn Grad, wie es am Mittwoch und Donnerstag der Fall war, werden sie dabei gestört.

„Die Übergänge zwischen den Jahreszeiten werden immer undeutlicher“, sagt Oliver Pahl vom Agrarbetrieb Flora Agrar in Schönefeld. Mit seinem Team baut er auf einer Fläche von rund 1500 Hektar vor allem Winterroggen, Wintergerste, Winterweizen, Winterraps, sowie Öllein an. Für ihn ist das Wetter wie ein Glücksspiel.

Gefahr von Schädlingen und Pilzen

Man könne beobachten, dass sich die für die Jahreszeiten Sommer und Winter typischen Wetterlagen gedreht zu haben scheinen, so Pahl. Während im Winter verstärkt Tiefs mit Niederschlägen und Plusgraden herrschen, machen sich im Sommer zunehmend Hochdrucklagen breit, die Wind aus dem Osten, heiße Temperaturen und Trockenheit mit sich bringen.

Bleibt der strenge Frost aus, könnten die Pflanzen schon jetzt anfangen zu wachsen. Kommt dann doch noch die klirrende Kälte wären die Schäden groß. Die Bauern sehnen sich nach dem Winter – Temperaturen im einstelligen Minusbereich mit Schnee. „Eine richtige Russlandpeitsche wäre aber auch nicht gut“, betont Pahl. Viel tun kann er nicht, nur hoffen.

Das ist der Bauernverband Südbrandenburg Das Verbandsgebiet vom Bauernverband Südbrandenburg besteht aus dem Landkreis Dahme-Spreewald, dem Oberspreewald-Lausitz- Kreis, Teilen des Landkreises Elbe-Elster und Teilen des Landkreises Teltow-Fläming. Er ist Ansprechpartner landwirtschaftliche Betriebe aller Eigentumsformen und hat sich als anerkannte gesellschaftliche Kraft in der Region etabliert. Es umfasst eine Fläche von ca. 134.000 Hektar, 83 Prozent dieser Fläche werden von Mitgliedern des Bauernverbandes bewirtschaftet. Im Verband sind insgesamt 251 Betriebe sowie 45 Privatpersonen und 387 Gesellschafter aus Gemeinschaftsunternehmen organisiert. Der Bauernverband Südbrandenburg wurde am 8. Februar 1994 durch den Zusammenschluss von vier Kreisbauernverbänden gegründet und nannte sich Bauernverband „ Niederlausitz-Spreewald". Im Februar 2019 – zum 15. Jahrestag des Verbandes – beschloss der Verbandstag eine Umbenennung zum Bauernverband Südbrandenburg.

Bleibt es den Rest des Winters weiter so warm, steigt auch die Gefahr von Schädlingen und Pilzen. „Wärmeres und feuchtes Wetter sind für sie die idealen Bedingungen, um sich zu vermehren“, erklärt Dinewa-Zelt. Die Auswirkungen wären enorm und hätten auch noch bei den Ernten im Frühjahr und Sommer schlimme Folgen.

Schnee wäre gut, sagen sowohl Dinewa-Zelt und Pahl. Er schützt die Pflanzen vor Frost. Wenn er dann später wegtaut, wird der Boden kontinuierlich befeuchtet. Niederschläge sind wichtig. Nach zwei besonders trockenen Sommern verzeichne der Wasserhaushalt immer noch große Defizite. „Wir hoffen auf einen normalen Start im Frühjahr mit einem gut durchfeuchteten Boden“, sagt Oliver Pahl.

Januar im Mittel 4,5 Grad zu warm

Prognosen dazu sind nicht möglich. „Das Wetter ist das Berufsrisiko der Landwirte“, so Borjana Dinewa-Zelt vom Kreisbauernverband. Bei Bedarf müssten sie aus ihrer Sicht neue Wege finden, wie zum Beispiel mit einer geeigneten Dürreversicherung. Dabei sieht Dinewa-Zelt auch die Politik in der Pflicht, die Landwirte besser zu unterstützen.

Der Winter dauert aus meteorologischer Sicht 90 Tage, vom 1. Dezember bis 28. Februar. Demnach ist bereits mehr als ein Drittel des Winters vergangen. Und der ist derzeit tatsächlich viel zu warm, wie Andreas Brömser vom Deutschen Wetterdienst auf Nachfrage der MAZ aufschlüsselt. „Der Januar liegt bisher um rund 4,5 Grad über dem Mittel.“

Ein Bild, wie es in diesem Winter noch nicht in Dahme-Spreewald zu sehen war: Frostige Wiesen und Felder.

Der Dezember begann noch mit einer kurzen kalten Phase. Seitdem gab es laut Brömser keinen nennenswerten Frost mehr. Die Böden sind völlig aufgetaut. Bis zum Ende der Woche bleibt es trocken und recht mild. Danach steht uns aus Sicht des Deutschen Wetterdienstes tatsächlich ein kälterer Witterungsabschnitt bevor.

Stabiles Hoch mit leichtem Frost

„Dieser bleibt aber weit von dem entfernt, was im Januar an Schnee und Kälte möglich ist“, so der Wetterexperte. Am Wochenende gehen die Temperaturen deutlich zurück: Bei nur noch zarten Plusgraden ziehen vereinzelt Schneeregen- oder Schneeschauer durch, selbst für eine dünne Schneedecke wird es aber meist nicht reichen.

Danach wird sich aus heutiger Sicht ein stabiles Hoch durchsetzen. Die Temperaturen sinken noch etwas: In den Nächten kommt es verbreitet zu leichtem Frost. Mäßiger Frost von unter minus fünf Grad ist nur wenig wahrscheinlich, tagsüber liegen die Temperaturen leicht im positiven Bereich.

