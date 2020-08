Dahme-Spreewald

Carsten Saß (48) ist seit dem Jahr 2005 Sozialdezernent im Landkreis Dahme-Spreewald und als solcher Stellvertreter des Landrats, Chef von rund 250 Verwaltungsangestellten im Jugendamt, im Sozialamt und im Gesundheitsamt. Für eine weitere Amtsperiode tritt er aber nicht mehr an.

Herr Saß, der Kreistag muss demnächst eine Dezernentenstelle neu besetzen. Es wird Ihre Stelle sein, weil Sie nach 16 Jahren für eine weitere Amtsperiode nicht mehr zur Verfügung stehen. Das hat viele im Kreis überrascht. Wie kam es dazu?

Carsten Saß: Dies Entscheidung ist länger gereift. Ich bin seit 20 Jahren in öffentlichen Verwaltungen tätig, vier Jahre als Amtsdirektor, 16 Jahre als Dezernent. Da schaut man schon mal, wo man steht im Leben. Ich bin jetzt 48, Familienvater, seit zwei Jahren Großvater. Und etwa die Hälfte meiner Berufsjahre liegt hinter mir. Wenn ich zurückschaue, bin ich extrem dankbar für die Chancen, die mir das Amt Unterspreewald, der Kreistag und die Landräte gegeben haben. Aber ich will noch mal was anderes machen. Deshalb ist jetzt für mich ein günstiger Moment, einen Strich zu ziehen.

Gab es auch politische Gründe? Man sagt, dass es zuletzt etwas holperte in der Führungsebene des Kreises, und Sie hatten ja auch mal höhere Ambitionen. Immerhin haben Sie 2015 für das Amt des Landrats kandidiert.

Nein, Politik hat für meine Entscheidung keine Rolle gespielt. Der Landratswahlkampf war für mich in der persönlichen Entwicklung sehr lehrreich. So wie ich während des Jurastudiums gelernt habe, dass ich nicht genug schauspielerisches Talent habe, um als Anwalt alle möglichen Belange meiner Mandanten zu vertreten, ist mir damals klar geworden, dass ich schlecht Dinge gegen meine Überzeugung vertreten kann, nur um dem Wähler zu gefallen.

Die Wahl 2015 fiel in den Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Sie mussten damals in hitzigen Einwohnerversammlungen erklären, dass der Landkreis große Unterkünfte in kleinen Dörfern einrichtet. Das brachte ihnen wenig Pluspunkte.

Hätte ich mich damals hingestellt und behauptet, dass wir als Landkreis keine weiteren Flüchtlinge aufnehmen, hätte das Ergebnis vielleicht etwas besser ausgesehen. Aber meine Überzeugung war und ist, dass der Staat, gerade in schwierigen Zeiten erkennbar sein muss, wenn Bürger erwarten, Dinge erklärt zu bekommen. Das ist mir auch zu Beginn der Corona-Pandemie in diesem Frühjahr noch einmal deutlich geworden. Unsere Arbeit in der Verwaltung besteht zu 90 Prozent aus Kommunikation. Dem muss sich der Staat widmen. Deshalb habe ich auch damals gesagt, dass wir die Einwohnerversammlungen machen müssen, unabhängig davon, ob man zur Wahl steht.

Seit Ihrer Zeit als Amtsdirektor ist Golßen ihr Lebensmittelpunkt. Bleiben Sie der Region erhalten?

Das werde ich. Aber ich will erst einmal nach Hause gehen und mir ein paar Monate geben, um Ruhe und Klarheit zu bekommen. Die Familie hat 20 Jahre zurückgesteckt. Mein Frau ist Lehrerin, sie ist ein sehr entscheidender Faktor dafür, dass ich meinen Job so machen konnte, wie ich ihn gemacht habe. Jetzt ist sie dran. Sie soll schauen, welche Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten sich bei ihr bieten.

Das klingt ja fast nach Vorruhestand.

(lacht) Politrentner mit 48, das will ich der Familie dann doch nicht antun. Aber ehrlich: Meine Amtszeit endet am 31. Dezember. Ich weiß noch nicht, was ich danach beruflich machen werde, und bei meinem derzeitigen Arbeitspensum blieb mir auch nicht ausreichend Zeit, um das abschließend zu bewerten. Ich weiß auch nicht, ob es bei der Politik bleibt. Ich habe mich in der Vergangenheit bewusst gegen Mandate im Landtag oder Bundestag entschieden, weil das nicht meinen Talenten entspricht. Ich bin mit ganzem Herzen Kommunaler. Aber was das für meine Zukunft bedeutet, werde ich sehen.

Sie haben keinen Plan?

Was ist schon ein Plan? Vieles in meinem Leben ist vom Zufall bestimmt. Ich bin auf die EOS gegangen, um anschließend Medizin zu studieren, aber dafür haben die Noten nicht gereicht. Dann kam die Wende, ich habe eine Ausbildung im Kabelwerk gemacht und wurde in den Betriebsrat gewählt. So kam ich zum Jurastudium. Nach meinem Abschluss haben Studienkollegen auf einer Silvesterparty in Greifswald die Stellenanzeige für einen Amtsdirektor in Unterspreewald gelesen. Sie haben gesagt, ich soll mich mal bewerben. Als Training für die vielen Bewerbungen, die noch kommen würden. Dass mich der Amtsausschuss dann tatsächlich zum jüngsten Amtsdirektor Brandenburgs gewählt hat, war damals unbegreiflich für mich. Ich will dem Zufall jetzt wieder eine Chance geben. Als christlich geprägter Mensch vertraue da auch auf Gott.

