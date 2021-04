Dahme-Spreewald

In Dahme-Spreewald geht die Corona-Kurve wieder steil nach oben. Am Mittwoch wurden 48 Neuinfektionen gemeldet, am Tag zuvor waren es neun. Der Inzidenzwert stieg auf 120,6. Zuletzt war die Hunderter-Marke am 6. April überschritten worden. Seither lag der Wert darunter.

Stetiger Anstieg

Allerdings war er in den zurückliegenden Tagen stetig angestiegen, am Dienstag lag er schon bei knapp 97. Inzwischen sind zwei weitere Menschen gestorben. Seit Beginn der Pandemie sind jetzt 228 Todesopfer in Dahme-Spreewald zu beklagen. Es gibt bisher 6118 bestätigte Infektionen, 5585 Menschen sind genesen. Aktuell gibt es 305 Infizierte, 33 von ihnen befinden sich in stationärer Behandlung.

An den aktuellen Auflagen ändert sich nichts. Der Landkreis Dahme-Spreewald hatte zu Ostern wegen anhaltend hoher Infektionszahlen einige Lockerungen wieder zurückgenommen. So mussten bestimmte Geschäfte wieder schließen, bei denen der Einkauf mit Terminvergabe möglich war. Die verschärften Maßnahmen gelten bis einschließlich 17. April.

So dürfen sich Angehörige eines Haushalts nur noch mit einer haushaltsfremden Person treffen. Individualsport auf allen Sportanlagen unter freiem Himmel wird auf maximal zwei Personen oder die Personen des eigenen Haushalts beschränkt. Gedenkstätten und Museen bleiben geschlossen. Eine Schließung von Kindertagesstätten und weiterführenden Schulen ist aber laut der Bekanntmachung des Landkreises nicht vorgesehen.

Bundesweite Regeln, lokale Lockerungen

Künftig sollen bundesweit einheitliche Regeln gelten ab Inzidenzwerten von 100. Dazu gehören auch nächtliche Ausgangssperren sowie Schließungen von Läden. Entschieden ist das aber noch nicht. Die Lübbener SPD-Bundestagsabgeordnete Sylvia Lehmann hatte sich in MAZ dennoch dafür plädiert, auch lokale Lockerungen zu ermöglichen.

Die SPD-Politikerin wünscht sich mehr Mut zu Lockerungen, auch im Landkreis. Das dürfe aber nicht nur vom Inzidenzwert abhängig gemacht werden. Die Ansteckungsrate, die Testquote und die Zahl der verfügbaren Betten müssten mit betrachtet werden.

Die meisten Corona-Infizierten gibt es in Königs Wusterhausen, 923 an der Zahl, gefolgt von Lübben (824) und Schönefeld (727). Die wenigsten Infizierten, 160, hat Eichwalde.

Von Frank Pawlowski