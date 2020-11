Dahmeland

„Sie trug eine innere Stärke in sich, die erzählt werden will“, schreibt Dietmar Schultke über seine Mutter Erika. Der Autor, der seit vielen Jahren auch als Jugendsozialarbeiter im Landkreis Dahme-Spreewald und in dieser Funktion unter anderem als Jugendreferent für historische Bildung im Landkreis arbeitet, befasst sich derzeit intensiv mit dem Leben seiner Mutter. Er ist dabei, ein Buch zu schreiben über sie und ihre Erfahrungen als Kind in der Zeit des Nationalsozialismus und dann als Frau und Mutter in der DDR.

Verknüpft mit dem eigenen Erleben

Dabei verknüpft er die Fakten mit eigenen Erinnerungen und auch mit seinem Erleben, denn Schultke musste nach einer Lehre zum Zerspanungsfacharbeiter für Bohrwerkstechnik als DDR-Grenzsoldat dienen. Darüber hat er als Zeitzeuge schon häufiger gesprochen, auch über das Schicksal seiner Mutter, die mit vier Kindern alleine blieb, nachdem ihr Mann nach einer missglückten Operation gestorben war.

„Gleichermaßen kompakt wie kompetent, ein faktenreiches, dennoch gut lesbares Nachschlagewerk“, hieß es in einer Rezension zu seinem Buch „,Keiner kommt durch’ – Die Geschichte der innerdeutschen Grenze und der Berliner Mauer“, das mittlerweile mehrfach aufgelegt worden ist. Neben akribisch gesammelten Daten und Fakten ist auch dort bereits ein persönlicher Rückblick auf seine Zeit als DDR-Grenzer enthalten, über die er auch schon für Fernsehdokumentationen interviewt worden ist.

Erfahrung als Zeitzeuge

Trotz der derzeitigen Einschränkungen ist es übrigens noch möglich, jemanden wie ihn als Zeitzeugen und Referenten in Schulen einzuladen. Er spricht dann auch gern über sein derzeitiges Buchprojekt, denn: „Als langjähriger Zeitzeuge beim Zeitzeugenbüro der Bundesstiftung Aufarbeitung weiß ich, dass geschilderte Lebensläufe – besonders die der Jugendzeit – hervorragend von den Jugendlichen aufgenommen werden“, sagt er. Er findet, dass die Zeit des Nationalsozialismus und auch die DDR in Schulen noch weit intensiver behandelt werden müssten.

Vorab-Lob eines bekannten Kollegen

In dem Autor Arno Surminski hat Dietmar Schultke jedenfalls schon einen prominenten Fürsprecher für sein geplantes Buch über seine Mutter Erika gefunden. Schon jetzt liegt ein umfangreicheres erstes Manuskript vor, es soll am Ende für Leser ab etwa zwölf Jahren gedacht sein. Schultkes Perspektive ist dabei zwar zumeist eine sehr persönliche, es ist spürbar, wie nah er dem Erzählten ist. Dennoch schafft er es, mit der nötigen Distanz das Geschehene zu reflektieren. Surminski jedenfalls lobt: „So haben wir es in dieser Schrift mit einer Huldigung an die Mutter zu tun, geschrieben in einem vorzüglichen Stil.“

Von Karen Grunow