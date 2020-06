Dahme-Spreewald

Der Landkreis Dahme-Spreewald bemüht sich seit Jahren darum, die Elektromobilität zu fördern. Aber mit der Entwicklung der elektrisch getriebenen Fortbewegung und der dazugehörigen Infrastruktur verhält es sich wie mit so vielem im Leben: Es ist kompliziert.

Grundsätzlich tue man bei den eigenen Gebäuden alles, was die Gesetze vorgeben und meistens noch mehr, sagte Vizelandrätin Susanne Rieckhof auf der jüngsten Kreistagssitzung. „Die meisten unserer Projekte übererfüllen sogar die Vorgaben.“ Wo immer der Landkreis baut, ob an der Marie-und-Hermann-Schmidt-Schule, am neuen Jobcenter in Königs Wusterhausen, am Bildungscampus auf dem Funkerberg oder den neuen Rettungswachen – überall werden Ladesäulen für Elektroautos miteingeplant und aufgestellt.

Angebote waren bislang zu teuer

Selbst habe der Landkreis aber noch immer kein einziges E-Fahrzeug in seinem Fuhrpark, räumte Susanne Rieckhof ein. Das liege aber nicht an fehlendem Willen. Zweimal habe man bereits versucht, einen kleinen Elektrowagen eines französischen Herstellers zu beschaffen. Fahrzeuge werden aber vom Landkreis grundsätzlich geleast, dafür gehen Ausschreibungen raus. Auf die erste Ausschreibung habe sich kein einziger Händler beworben.

Bei der zweite Ausschreibung habe man dann das Leistungsprofil geändert. Daraufhin habe es eine Bewerbung gegeben. Der Händler wollte aber 850 Euro pro Monat für das Fahrzeug haben. „Wir haben hin- und hergerechnet, aber das war so unwirtschaftlich, dass wir von einem Leasing abgesehen haben“, sagt Rieckhof. Ein gleichwertiges benzingetriebenes Auto koste nur 150 Euro pro Monat. Der Landkreis will zwar umweltbewusst agieren. Letztlich sei man aber eben auch zur Sparsamkeit verpflichtet.

200 E-Fahrzeuge bei 70.000 Benzinern

Zuletzt habe es aber Signale gegeben, dass Händler bereit seien, auf den öffentlichen Dienst zuzugehen und ihre Konditionen zu verbessern. Nach der Sommerpause werde deshalb erneut ein Elektroauto ausgeschrieben. „Ich habe inzwischen ein ganz gutes Gefühl, dass es diesmal klappen könnte“, so Rieckhof.

Aber auch Privatleute tun sich nach wie vor schwer mit Elektroautos. Zwar waren zu Jahresbeginn immerhin knapp 1400 Hybridfahrzeuge im Landkreis angemeldet. Die Zahl der reinen Elektroautos lag aber noch immer bei rund 200. Zum Vergleich: Auf den Straßen des Landkreises sind rund 30.000 Dieselfahrzeuge und rund 70.000 Benziner unterwegs. Heißt: Nur jedes 500. Auto ist bisher ein Elektrofahrzeug.

Von Oliver Fischer