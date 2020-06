Eltern verzweifeln an Kinder-Betreuung

Dahme-Spreewald

Langsam liegen die Nerven blank – das beobachtet Tobias Amberg nicht nur bei sich, sondern auch bei Eltern in seiner Umgebung. Zweieinhalb Monate lang waren die Schulkinder zuhause, wurden von den Eltern unterrichtet, nur die ganz Bedürftigen wurden notbetreut. Seit voriger Woche hat in den Grundschulen für alle der Unterricht wieder begonnen, aber gestückelt und stundenweise, was die Situation nicht besser macht. Und wenn der Hort ab kommender Woche den Regelbetrieb aufnimmt, wird das für viele Familien das Chaos nur noch weiter vergrößern.

Denn auch die Hort-Betreuung wird von Kommune zu Kommune unterschiedlich, unregelmäßig und nur stundenweise angeboten. Heißt: die Familien hängen weiter in der Luft. „Die Situation ist absurd und für viele Eltern nicht mehr tragbar“, sagt Elternvertreter Amberger, dessen Kinder die Eichwalder Grundschule besuchen.

Leidtragende seien vor allem die Kinder, die es ohnehin schwer haben, sagt Amberger. Die unteren Klassen etwa hätten jetzt an zwei Tagen eingeschränkten Unterricht, an den anderen Tagen werde weiter zuhause gearbeitet. Die Lernerfolge hingen weiterhin vom Engagement und den Möglichkeiten der Eltern ab.

Elternvertreter: „Das kann so doch nicht gewollt sein“

Einige Kommunen hätten zudem angekündigt, keine Notbetreuung mehr anzubieten. Begründung: Mit der Einführung des Horts für alle seien die Kapazitäten für die Notbetreuung nicht mehr vorhanden. „Ich habe eine Bekannte, die in der Pflege arbeitet, und deren Sohn mit zehn Jahren alleine zuhause bleibt, sich selbst versorgen muss. Das sind falsche Prioritäten und kann so doch nicht gewollt sein“, sagt Tobias Amberger. Zumal in anderen Bundesländern anders verfahren werde.

Die Situation treibt aber nicht nur die Eltern um, sondern auch die Bürgermeister. Seine Amtskollegen und er seien zutiefst unglücklich mit der Lage, räumt Zeuthens Rathauschef Sven Herzberger (parteilos) ein. Das Problem liege aber nicht bei den Gemeinden, sondern beim Land, das nicht genügend Lehrer bereitstellt. „Weil die Schüler nur an zwei Tagen in der Woche Unterricht haben, ist der Hort für die restliche Zeit Schulersatz“, so Herzberger. „Das können wir aber nicht leisten.“

Herzberger : „Haben nicht genug Personal für Vollzeitbetreuung“

Tatsächlich ist es so, dass für die Betreuung der Kinder am Vormittag normalerweise die Schule zuständig ist. Am Nachmittag übernehmen dann die Erzieher, die bei den Gemeinden angestellt sind. Die Rechnung ist einfach: Für eine Ganztagsbetreuung im Hort bräuchte es doppelt so viele Erzieher. „Das Personal haben wir nicht“, sagt Herzberger.

Die Schulen können die Betreuung derzeit aber auch nicht leisten, zum einen weil Klassen geteilt sind und deshalb mehr Lehrer für den Unterricht benötigt werden. Zum anderen sind Lehrer auch noch für Homeschooling und Betreuung von Schülern mit Unterstützungsbedarf abgestellt. Und: Das Schulamt verzichtet nach wie vor auf Lehrkräfte, die zur Risikogruppe gehören. „Wir werden unseren Eltern deshalb mitteilen, dass die Kinder nur ein- oder zweimal pro Woche in den Hort können, weil räumlich und personell mehr nicht möglich ist“, sagt Sven Herzberger.

Eichwalde bietet eine Woche lang Komplettbetreuung an

Manche Kommunen, wie Königs Wusterhausen, bieten weiter nur die Notbetreuung an. Jörg Jenoch wiederum, Bürgermeister von Eichwalde und selbst Lehrer, hat mit seiner Verwaltung in den vergangenen Tagen Dienstpläne hin und her geschoben und Personalgespräche geführt, um wenigstens in der kommenden Woche eine adäquate Lösung für alle zu finden.

„An den Schultagen wird es eine durchgängige Betreuung von 7 bis 17 Uhr geben“, sagt Jenoch. Wer Anspruch auf eine Notbetreuung hat, kann sein Kind an den anderen Tagen von 7 bis 14 Uhr abgeben. „Aber das geht nur eine Woche lang, weil das an allen Ecken und Enden knirscht und Mehrkosten verursacht, die wir irgendwie finanzieren müssen.“ Danach müsse eine andere Lösung gefunden werden.

Damit die möglichst einheitlich ist, wollen sich die Bürgermeister in den nächsten Tagen direkt ans Ministerium wenden. „Und wenn man den Anspruch an den Unterricht senkt und dafür doppelt so lange Arbeitsgemeinschaften anbietet. Aber irgendwie müssen die Kinder betreut werden“, so Jenoch.

