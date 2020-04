Dahme-Spreewald

Möglicherweise ist die Lungenkrankheit Covid-19 in einem Seniorenheim in Dahme-Spreewald ausgebrochen. Seit Sonntag werden zwei Erkrankte aus dem Heim im Krankenhaus behandelt. Das teilte die Kreisverwaltung mit. Beide Patienten wurden im Krankenhaus positiv auf das neuartige Coronavirus getestet.

Auf Veranlassung des Gesundheitsamtes seien sofort beim Personal des Wohnbereiches und bei den Mitbewohnern der Infizierten Rachenabstriche entnommen worden. Versäumnisse bei den Sicherheitsstandards waren im Heim offenbar nicht festzustellen. „Die erforderlichen Hygienemaßnahmen in der Einrichtung sind nach RKI-Vorgaben vollumfänglich umgesetzt worden“, wird Amtsärztin Astrid Schumann in der Mitteilung zitiert.

Um welches Heim es sich handelt, wurde vorerst nicht mitgeteilt. Näheres könne erst gesagt werden, wenn die Testergebnisse vorliegen. Die Ergebnisse werden frühestens am Montag erwartet.

In den vergangenen zwei Tagen ist die Zahl der Infizierten in Dahme-Spreewald deutlich angestiegen. Aktuell sind 181 Infektionen bestätigt. Am Sonnabend wurden zwei weitere Todesfälle bekannt. Damit stieg die Zahl der Todesopfer im Landkreis auf sechs.

