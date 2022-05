Luckau

Die Autobahn GmbH hat in der vorigen Woche eine Neuerung in Betrieb genommen. An zwei Raststätten der A13 im Süden des LDS gibt es jetzt Elektrotanksäulen – und zwar anstelle von herkömmlichen Kraftstoffsäulen, an denen früher Super oder Diesel getankt wurde.

Die Säulen wurden an den Raststätten Berstetal und Rüblingsheide aufgestellt. Beides Aral-Tankstellen, an denen sich zuletzt der Betrieb einiger Tanksäulen nicht mehr lohnte. Der Tankstellenbetreiber ließ sich deshalb davon überzeugen, die überzähligen Tanksäulen abzubauen und sie mit Doppelladesäulen für Elektro-Fahrzeuge zu ersetzen. Am vergangenen Freitag wurden damit zwölf Ladepunkte freigegeben.

In Berstetal und Rüblingsheide gibt es nun E-Ladesäulen

„Das ist das erste Mal im Bereich der Niederlassung Nordost, dass ein solcher Umbau gelungen ist“ sagt die Sprecherin der Autobahn GmbH, Cornelia Mitschka. Aufgrund der unterschiedlichen Systeme sei es grundsätzlich einfacher, die Ladesäulen abseits der Mineralöl-Säulen aufzustellen. Damit stehen die Nutzer bei schlechtem Wetter aber buchstäblich im Regen, zudem kann es für größere Fahrzeuge auch schwierig sein, die Tanksäulen anzufahren. Die nun gefundene Lösung habe den großen Vorteil, dass alle Fahrzeuge die Ladesäulen als Durchfahrtlösung nutzen können, so Cornelia Mitschka.

Die Autobahn GmbH strebe für die Zukunft weitere Umbauten dieser Art an. Ob sie sich tatsächlich realisieren lassen, hänge aber von den Gegebenheiten vor Ort ab, so die Sprecherin.

Von Oliver Fischer