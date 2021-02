Dahme-Spreewald

Der Landkreis Dahme-Spreewald hat seinen ersten Fall der Afrikanischen Schweinepest. Anfang der Woche wurde bei Trebitz, einem Ortsteil der Stadt Lieberose, ein Wildschweinkadaver gefunden, bei dem das Friedrich-Löffler-Institut die Afrikanische Schweinepest nachgewiesen hat. Ein zweiter Nachweis soll am Donnerstag letzte Sicherheit geben. Damit ist die Tierseuche endgültig im Landkreis angekommen.

Gefunden wurde der Kadaver allerdings in der bereits eingezäunten Kernzone. Dort suchen Trupps seit Monaten nach verendeten Wildschweinen. Dass sich die Tierseuche dort ausbreitet, ist bekannt. Die Kernzone wurde nach einem Fund nahe Friedland/Klein Briesen (Oder-Spree) eingerichtet. Sie umfasste im wesentlichen ein großes Gebiet in Oder-Spree, wo in der Folge auch weitere betroffene Wildschweine gefunden wurden. Das Territorium von Dahme-Spreewald war nur mit den Dörfern Ullersdorf und Trebitz in der Kernzone. Dort ist die Seuche nun angekommen.

Größe der Kernzone ändert sich nicht

Weil das Tier innerhalb der Kernzone gefunden wurde, ändert sich auch die Größe der Kernzone nicht. Es müssen auch keine neuen Regelungen erlassen werden. Der Landkreis arbeite weiter an den letzten Lückenschlüssen des Zaunes um die Kernzone, heißt es. Die Kernzone wurde bereits vor Monaten mit einem mobilen Elektrozaun eingezäunt, der verhindern sollte, dass Wildschweine das betroffene Gebiet verlassen.

Parallel wird auch ein fester Zaun errichtet, der ein Entkommen für die Schweine dann unmöglich macht. Der Bau dieses Zaunes soll möglichst noch im Februar abgeschlossen werden. Im März beginnen die zuständigen Jäger dann mutmaßlich mit dem, was in Fachkreisen „Totalentnahme“ genannt wird. Die Wildschweinpopulation soll innerhalb der Kernzone auf null reduziert werden. Das wird zu einem großen Teil mit Fallen geschehen. Der Landkreis hat dafür 30 Saufänge angeschafft.

660 Fälle bislang in Brandenburg

Die Afrikanische Schweinepest ist eine Tierseuche, die für den Menschen nicht gefährlich ist, für befallene Schweine aber immer tödlich endet. Die Seuche war in Brandenburg am 10. September 2020 das erste Mal nachgewiesen, allerdings grassierte sie zuvor schon länger im Nachbarland Polen. Der bei Wildschweinen auftretende Virus kann auch Hausschweine befallen und bedroht so die entsprechenden Landwirtschaftsbetriebe in ihrer Existenz, weil er zu Massentötungen der Tiere führen kann. In Brandenburg waren bislang die drei Landkreise Spree-Neiße, Oder-Spree und Märkisch Oderland betroffen. Insgesamt wurde dort bis jetzt bei 660 Tieren die Afrikanische Schweinepest nachgewiesen. Ein Zaun nach Polen soll weitere infizierte Tiere abhalten.

Von Oliver Fischer