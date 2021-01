Dahme-Spreewald

Der Landkreis Dahme-Spreewald meldet den ersten Fall von Geflügelpest in dieser Saison. Der Erreger H5N8, auch unter dem Namen Vogelgrippe bekannt, wurde im Kadaver einer wilden Saatgans nachgewiesen. Das Tier wurde im Lübbener Stadtteil Steinkirchen tot aufgefunden. Wie der Landkreis mitteilte, erfolgte der Nachweis am Dienstag beim Friedrich-Loeffler-Institut.

Das für Geflügel hochansteckende Geflügelpest-Virus mit dem Subtyp H5N8 wurde seit Oktober bereits in zahlreichen Fällen in Deutschland nachgewiesen. Zunächst waren Nord- und Ostsee-Küste in Schleswig-Holstein und Mecklenburg betroffen. Zunehmend werden aber auch Fälle in südlicheren Bundesländern nachgewiesen. In Brandenburg wurden erste Fälle bei Wildtieren im November bekannt. Es gab bereits Ausbrüche in Nutzgeflügelbeständen. Mitte Dezember hatten die Landkreise deshalb eine Stallpflicht ausgerufen. Ende Dezember wurde dann ein erster Ausbruch in einem Kleinstbestand im südlichen Nachbar-Landkreis Spree-Neiße bestätigt.

Hohes Risiko einer weiteren Ausbreitung

Laut Landkreis wird das Risiko für eine weitere Ausbreitung besonders bei Wasservögeln als hoch und dynamisch eingestuft. Die Gefahr, dass das Virus auch Geflügelhaltungen und Vogelbestände eingetragen wird, sei laut Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit groß. Vor diesem Hintergrund ist der Fund in Dahme-Spreewald für die Tierzucht im Landkreis dramatisch. Dahme-Spreewald gehört insbesondere mit seinen Großbetrieben Landkostei und Wiesenhof zu den geflügelreichsten Landkreisen in Brandenburg.

„Die Veterinärbehörde appelliert daher an alle Geflügelhalter, ihre Biosicherheitsmaßnahmen zu prüfen und zu intensivieren. Eine Aufstallung des Geflügels wird aufgrund der aktuellen Lage im gesamten Landkreis, auch außerhalb der Restriktionsgebiete, empfohlen“, heißt es in der Mitteilung des Kreises.

Größter Ausbruch in LDS im Jahr 2017

Die Vogelgrippe wurde erstmals 1983 in Irland nachgewiesen. 2014 tauchte sie erstmals in Deutschland auf. Bis 2017 wurden dann in jedem Jahr befallene Vögel gefunden.

Der größte Ausbruch der Geflügelpest in Dahme-Spreewald liegt drei Jahre zurück. Im Januar 2017 mussten 45.000 Zuchtputen in einem Zuchtbetrieb im Landkreis getötet werden. „Neben der Corona-Pandemie sind die Afrikanische Schweinepest und das Geflügelpest-Geschehen derzeit sehr besorgniserregend“, sagt Landrat Stephan Loge ( SPD).

