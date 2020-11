Dahme-Spreewald: Ex-Staatssekretär Drescher soll Sozialdezernent werden

Dahme-Spreewald

Die Suche nach einem Nachfolger für Sozialdezernent Carsten Saß scheint beendet. Wie aus Fraktionskreisen verlautet, wird Landrat Stephan Loge ( SPD) auf der nächsten Kreistagssitzung Thomas Drescher als neuen Sozialdezernenten des Landkreises Dahme-Spreewald vorschlagen.

Drescher ist im Landkreis ein bekannter Name – und nicht nur dort. Der 51 Jahre alte Pädagoge legte sein Abitur einst in Königs Wusterhausen ab, arbeitete um die Jahrtausendwende als Lehrer am Oberstufenzentrum in Schönefeld war von 1999 bis 2009 an der Schule des Zweiten Bildungswegs tätig, deren Leitung er zeitweilig auch inne hatte. Für höhere Aufgaben qualifizierte er sich als Leiter der Gesamtschule „ Paul Dessau“ in Zeuthen, ein Posten, den er fünf Jahre lang bekleidete.

Anzeige

Drescher wird dem Kreistag vom Landrat vorgeschlagen

Dort wurde Günter Baaske ( SPD), seinerzeit Brandenburgs Bildungsminister, auf ihn aufmerksam, und berief ihn 2014 ins Ministerium. Drescher wurde Staatssekretär und damit Amtschef des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport. Nach der Landtagswahl 2019 musste er die Landesregierung aber wieder verlassen.

Drescher wird zwar vom Landrat vorgeschlagen, er muss aber vom Kreistag gewählt werden. Dass der Kandidat des Landrates am Ende tatsächlich eine Mehrheit bekommt, ist nicht automatisch der Fall. Während die letzten Kandidatinnen Heike Zettwitz und Susanne Rieckhof jeweils mit überzeugender Mehrheit in ihre Ämter gewählt wurde, fiel die Wahl des ehemaligen Baudezernenten Chris Halecker im Jahr 2016 knapper aus und wurde von langen Debatten begleitet.

Saß stand für weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung

Ob die Personalie des parteilosen Drescher für großen Grundsatzdiskussionen taugt, bleibt abzuwarten. Gänzlich unumstritten war er als Staatssekretär nicht. Allerdings waren die Fraktionsvorsitzenden an der Kandidatenfindung beteiligt, und üblicherweise schlägt der Landrat einen Kandidaten vor, für dem ihm Zustimmung signalisiert wurde.

Der bisherige Sozialdezernent, Carsten Saß, hatte im September bekannt gegeben, dass er für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung steht. Dezernenten werden vom Kreistag auf acht Jahre gewählt. Carsten Saß hat bereits zwei Amtszeiten hinter sich. Seine Amtszeit endet am 31. Dezember. In einem MAZ-Interview hatte er für die Entscheidung persönliche Gründe angegeben. Er wolle sich eine Auszeit nehmen und möglicherweise noch einmal etwas ganz anderes machen.

Von Oliver Fischer