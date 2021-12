Dahme-Spreewald

„Den Fahrschulen geht es trotz Corona gut. Wir haben massiv Arbeit, aber uns fehlen die Fahrlehrer. Deutschlandweit sind es sogar 11.000“, fasst Rainer Sydow die derzeitige Situation der Fahrschulen zusammen. Er ist Kreisgruppenvorsitzender Dahme-Spree-Nord im Fahrlehrerverband Brandenburg. Insgesamt 15 Fahrschulen gibt es in dem Gebiet, das dem Altkreis Königs Wusterhausen entspricht, elf davon sind im Verband. „Wir sind die größte Kreisgruppe im Land Brandenburg“, sagt der Vorsitzende stolz. Seit 1977 ist er Fahrlehrer. Im März 1990 hat er sich selbstständig gemacht. Seine Fahrschule in Friedersdorf ist die älteste in der Region.

LDS: Fahrschulen der Region kalkulieren Preise selbst

„Im Frühjahr 2020 mussten wir zwei Monate schließen. Dann nicht mehr. Jetzt gelten die 3G-Regeln, in anderen Bundesländern ist es auch 2G. Und wir tragen den ganzen Tag Maske im Auto. Das ist schon belastend“, räumt Rainer Sydow ein. Wer jetzt bei ihm die Fahrerlaubnis machen möchte, muss mit langen Wartezeiten rechnen. „Es kommt niemand mehr und fragt, was es kostet, sondern nur, wann bin ich dran“, stellt der Fahrlehrer klar. Er verweist darauf, dass es für Fahrschulen keine Gebührenordnung gebe, sondern jeder selbst seine Preise kalkuliere. Und die steigen mit den Spritpreisen und den Wartezeiten aufs Auto. In seiner Fahrschule könne man frühestens im Sommer anfangen. Die Listen im Frühjahr seien voll, sagt Rainer Sydow.

Auf einen Termin zur praktischen Prüfung warten Fahrschüler sechs Wochen. Quelle: Heidrun Voigt

Ähnliches Bild in Eichwalde

Ähnlich sieht es in anderen Fahrschulen aus – auch wenn nicht ganz so extrem. In der Eichwalder Fahrschule Fruck & Doberstein liegen die nächsten Anmeldetermine im März/April. „Die Wartezeiten hängen von den Inzidenzen ab. Wir haben beispielsweise nur Zehnergruppen im Theorieunterricht“, erklärt Bernhard Doberstein. Auch er klagt, dass es keine Fahrlehrer gebe. „Die Fahrlehrer-Ausbildung ist teuer und das Jobcenter bezahlt nicht alles. Die Ausbildung kann bis zwei Jahre dauern“, weiß Rainer Sydow.

Praktische Prüfungen von TÜV und Dekra dauern länger

Der Kreisgruppenchef weist darauf hin, dass die praktischen Prüfungen länger dauern, von 45 auf 55 Minuten erhöht wurden. Das liege am elektronischen Prüfprotokoll, da werde für die Auswertung mehr Zeit benötigt. Die Prüfer von TÜV und Dekra schaffen so weniger Leute als früher in derselben Zeit, zudem fehlen auch Prüfer. „Etwa sechs Wochen muss man warten, ehe man einen Prüftermin bekommt. Und wer durchfällt, wartet noch einmal sechs Wochen, es sei denn jemand sagt ab“, berichtet Rainer Sydow.

Fahrschule Strobel Mittenwalde über Wartezeiten

Das bestätigt Uwe Strobel, der seit 32 Jahren Inhaber einer Fahrschule in Mittenwalde ist. Bei ihm sind die Wartezeiten bis zur Ausbildung „nur“ vier Wochen. Er führt das darauf zurück, dass er größere Kapazitäten hat, zu dritt in seiner Fahrschule gearbeitet wird. „Wir haben uns entschlossen, die Theorie online zu unterrichten, als die Gruppenstärke 2020 auf fünf runterging. Aber das hat auch Nachteile. Es geht ja nicht nur um den Wissenstransfer, sondern auch um die soziale Komponente“, räumt Strobel ein. Er betont, dass es auch Verdienstausfälle gebe, wenn jemand in Quarantäne müsse und kurzfristig absage. Strobel verweist darauf, dass die Nachfrage in den Zweiradklassen auch hoch sei. „Wer im nächsten Jahr die Motorradausbildung machen will, muss jetzt in die Hufe kommen“, empfiehlt der Mittenwalder.

Acht Jahre Wartezeit zu DDR-Zeiten

Einig sind sich die Fahrlehrer, dass sie eine schöne Arbeit haben. „Wir arbeiten mit Menschen, das macht Freude. Jeden Tag andere Leute, andere Situationen. Ich könnte Bücher schreiben“, meint Rainer Sydow schmunzelnd. Wenn er das täte, würde der Fahrlehrer bestimmt auch erwähnen, dass die Wartezeit bis zur Fahrerlaubnis beim Kraftverkehr Königs Wusterhausen zu DDR-Zeiten acht Jahre betrug.

Von Heidrun Voigt