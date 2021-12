Dahme-Spreewald

Ob Frühstücksklassiker wie Rührei mit Brötchen, ein exotischer Wrap mit Bohnenmus und Salsa, Milchreis to go oder Weihnachtsbrunch mit Blick auf die Start- und Landebahn am BER - das Dahmeland bietet tolle und leckere Brunch- und Frühstückgelegenheiten. Wir haben eine Auswahl hier zusammengestellt:

Lindencafé in Bestensee

Lindencafé-Inhaberin Manuela Vogt. Quelle: Larissa Kahr

Im Lindencafé in Bestensee kann man sieben Tage die Woche schon am Vormittag schlemmen. Vor fünf Jahren übernahm die Inhaberin und gelernte Köchin Manuela Vogt das Lokal von ihrem damaligen Chef. Und was wird hier am liebtesten bestellt? „Alles“, sagt ihr Mann Mario Vogt. „Wer bei uns reinkommt und nichts findet, der hat eigentlich auch keinen Hunger oder Appetit.“

Zur Auswahl stehen regionale Produkte. Beliebt ist etwa das Sekt-Frühstück „Alles für Zwei“ mit Räucherlachs, Kapern, Bauernschinken, Käse und Sekt oder wahlweise frisch gepressten Orangensaft. Es gibt auch klassische Angebote, wie „Alles Käse“ mit drei Käsesorten, Olivencreme, Ei, Trauben und vieles mehr. Für den süßen Hunger werden Crêpes, Waffeln, Kuchen oder sogar ganzjährig Eis angeboten. „Bei uns ist wirklich fast alles Handarbeit“, sagt Mario Vogt.

Lindencafé, Hauptstraße 44, 15741 Bestenseewww.lindencafe-bestensee.de

Café und Hofladen Sauerwald in Selchow

In Selchow kann man mit Blick auf den BER lecker frühstücken. Quelle: Kai Sauerwald

Frühstücken und den Flugzeugen beim Starten und Landen zuschauen: Das geht im Café und Hofladen Sauerwald am BER in Selchow. Hier kann man entweder à la carte genießen oder eine Frühstücksplatte vorbestellen. Auf den Tisch kommen dann Rührei oder Spiegelei, auch gerne mit Avocado und Besonderheiten wie Rote-Bete- und Möhren-Butter.

Beliebt ist das Hofladen-Frühstück: „Da gibt es alle Produkte, die man bei uns im Laden auch käuflich erwerben kann, zum Beispiel Salami, Wildprodukte oder Konfitüren“, sagt Inhaber Kai Sauerwald. In der Adventszeit gibt es auch ein spezielles Angebot: ein weihnachtliches Frühstück mit Gewürzbroten und Entenschmalzfleisch.

Café und Hofladen Sauerwald, Wiesenweg 1 in Schönefeld, Ortsteil Selchowhofladen-sauerwald.de

Café 21 in Wildau

Inhaberin Kristin Leonhardt Quelle: Larissa Kahr

Wer in gemütlicher und zugleich stylischer Atmosphäre frühstücken möchte, ist im Café 21 am Rande des Campus der TH Wildau genau richtig. Seit diesem Sommer befindet sich das Lokal von Inhaberin Kristin Leonhardt in einer alten Fabrikhalle. Umgeben von Möbeln im Retro-Stil kann man hier entspannen – fast so gemütlich wie zu Hause: „Wir sind eben das zweite Wohnzimmer von Wildau“, sagt die gelernte Köchin.

Auf der Karte stehen mexikanische Weizentortilla mit hausgemachtem Bohnenmus und Tomatensalsa, eine Portion Joghurt mit selbst gemachtem Granola-Knuspermüsli und Obst oder die klassische Stulle versehen mit Avocado, Kräutern und frischem Spinat. „Bei uns sieht alles lecker aus und schmeckt auch lecker“, sagt Mitarbeiterin Sabrina Sunseri.

Café 21, Schwartzkopffstraße 1 in WildauCafé 21 auf Facebook

Coffee Queen in Wildau

Doreen Leonhardt hinter der Theke der Coffee Queen. Quelle: Larissa Kahr

Und wenn es mit dem Frühstück mal schnell gehen muss, gibt es noch die Coffee Queen Wildau, direkt am Bahnsteig des Wildauer Bahnhofs. Dort befindet sich das wohl ungewöhnlichste Bahnhofscafé der Region. In dem wortwörtlichen „Schwester-Lokal“ zum Café 21 – Inhaberin ist auch hier Kristin Leonhardt – steht ihre Schwester Doreen Leonhardt hinter dem Tresen, bäckt Kuchen, versorgt Kunden mit Kaffee und meistens noch einem Lächeln.

„Die Rezepte stammen von Kunden und viele sind noch von der Oma – also richtiger Hauskuchen“, sagt Doreen Leonhardt. Dabei gibt es vor allem zwei Produkte, die in der Auslage nie fehlen dürfen: „der Zitronenkuchen und kalter Hund. Den nicht dazuhaben geht nicht – nicht in Wildau.“ Außerdem findet man hier Milchreis, Couscous, Nudelsalate und besagte Kuchen für das Frühstück to go.

Coffee Queen Wildau, auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofs Wildaucoffeequeen-wildau.business.site

Paulines Hafencafé in Zernsdorf

Ausblick auf den See vor dem Lokal. Hier kann man schlemmen. Quelle: Tim Lieske

Das Café und Bistro Paulines Hafencafé benannten die Betreiber John Robert Lieske und sein Sohn Tim nach dessen Urgroßmutter. Das Lokal besticht vor allem durch seine einladende Aussicht auf den Krüpelsee. „Wir sind direkt am Wasser, wenn man nicht aufpasst fällt man gleich rein“, so John Lieske. Auch deshalb tummeln sich vor allem bei Sonnenschein zahlreiche Besucher auf den knapp 150 Plätzen draußen und 30 Plätzen drinnen. John Lieseke empfiehlt deshalb: reservieren nicht vergessen.

Kulinarisch gibt es hier Klassiker wie Rührei mit Brötchen zu Kaffee, aber auch bis zu acht verschiedene Sorten Flammkuchen. „ Bei uns kommt dann gerne alles in die Mitte und wird geteilt – wie in Frankreich“, sagt der Bistrochef. Bis zum 26. Dezember hat das Hafencafé noch geöffnet und verabschiedet sich dann bis Ostern in die Winterpause.

Paulines Hafencafé, Undinestraße 1 in Königs Wusterhausen, Ortsteil ZernsdorfPaulines Hafencafé auf Facebook

Von Larissa Kahr