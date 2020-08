Dahme-Spreewald

Die Zahl der an Covid-19-Erkrankungen steigt nun auch im Landkreis Dahme-Spreewald wieder merklich an. Am Montag sind fünf neue Infektionen mit dem neuartigen Corona-Virus nachgewiesen worden. Damit gelten aktuell zehn Personen als tatsächlich erkrankt. Neun davon sind allerdings symptomfrei.

Bei sechs der jüngsten Infektionsfälle handelt es sich laut Landkreis um Teilnehmer einer privat zu Feierlichkeiten organisierten Reise in die Tschechische Republik. Einer der Mitreisenden wies nach seiner Rückkehr in der vorigen Woche Erkältungssymptome auf. Er wurde von seinem Hausarzt positiv auf das Sars-Cov-2-Virus getestet. Aus der übrigen Reisegruppe wurden anschließend fünf weitere Personen positiv auf Covid-19 getestet. Alle Infizierten und ihre engen Kontaktpersonen befinden sich nun in häuslicher Quarantäne.

Loge : „Weiter besonnen handeln“

Drei der vier übrigen Corona-Fälle im Landkreis waren ebenfalls Reiserückkehrer. Bei einem weiteren Fall ist die Infektionsquelle noch unbekannt.

Landrat Stephan Loge appellierte vor diesem Hintergrund an die Einwohner des Landkreises, weiter vorsichtig und besonnen zu handeln, um die bisher zurückgewonnenen Freiheiten nicht zu verspielen. „Das konsequente Einhalten der allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln sowie die Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen bleiben für uns alle weiterhin geboten“, so Stephan Loge. Insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie 291 Corona-Infektionen im Landkreis nachgewiesen worden.

