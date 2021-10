Dahme-Spreewald

Astern und Dahlien stehen in herrlichster Blüte. Äpfel hängen über und über. Kürbisse leuchten in der Sonne. Es riecht nach Erde und Laub, nach Herbst. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und damit fallen etliche Gartenarbeiten an. Aber man sollte es nicht übertreiben, meint Franz Heitzendorfer.

Der Gartenbauingenieur führt seit gut zehn Jahren die „Kleine Gärtnerei“ in Halbe und hat sechs Jahre den Biogarten Prieros geleitet. „Alle Blätter konsequent wegharken, Stauden und Gräser runterschneiden – der Natur, dem Bodenleben tut man damit keinen Gefallen“, meint der Mann mit dem grünen Daumen. Er rät, die Staudenbeete erst im Frühjahr zu schneiden, da Samenstände den Vögeln als Nahrung dienen.

Herbstzeit ist Pflanzzeit für Bäume, Sträucher und Stauden, weiß Franz Heitzendorfer. Quelle: Privat

Gräser sollten zusammengebunden werden, damit möglichst wenig Feuchtigkeit in das Herz der Pflanze eindringt. Der Laubteppich auf den Beeten bleibt am besten als Isolierschicht liegen. So können die Organismen im Boden auch bei Frost aktiv sein und das Wurzelwachstum unterstützen.

Laub-Gras-Schnitt auf Beete verteilen

„Ich empfehle, die Wege zu säubern und den Rasen einmal ohne Fangkorb zu mähen, damit das darauf liegende Laub zerkleinert wird und dann einen Zentimeter tiefer gestellt noch einmal mit Fangkorb“, erläutert der Gärtner. Die Laub-Gras-Mischung sollte am besten auf die Beete verteilt werden. Im Frühjahr wird sie von Mikroorganismen zersetzt. In Franz Heitzendorfers grünem Reich steht Mitte, Ende November die letzte Mahd an. Er führt alles, das sich in seinem Garten ansammelt, in den Kreislauf der Natur zurück, kompostiert es. „Was von den Bäumen fällt, ist gespeicherte Sonnenenergie. Es ist erschreckend, dass die Leute alle Laubbäume wegmachen“, stellt der Experte fest. Er verweist darauf, der Herbst sei die beste Zeit, um zu pflanzen – insbesondere Bäume.

Im Herbst wird die Grundlage für die nächste Saison im grünen Refugium gelegt. Quelle: Heidrun Voigt

„Im Frühling treiben die Pflanzen aus, das Wachstum geht nach oben, aber jetzt passiert ganz viel im Boden; die Wurzeln wachsen weiter.“ Der Gärtner betont, dass Bäume, Sträucher und Stauden bis Mitte Dezember gepflanzt werden können, solange es frostfrei ist. Im Frühjahr herrsche mehr Lust am Gärtnern, darauf hätten sich die meisten Pflanzenmärkte mit ihrem Sortiment eingestellt, so der Fachmann. Aber es gebe auch jetzt Angebote. „Wo jeder einkauft, ist ihm selbst überlassen. Ich schaue gern in regionale Baumschulen und Gärtnereien. Ich kaufe ja auch lieber in der Buchhandlung Radwer als bei Amazon.“

Schere hat im Herbst Hochsaison

Die Schere hat im Herbst Hochsaison. „Mit dem Baumschnitt kann man schon im Dezember anfangen und dann spätestens sollte man auch die Fruchtmumien rausholen und in der Tonne entsorgen“, rät der Gärtner. Fruchtmumien sind von einem Pilz befallene, eingeschrumpelte Früchte. Wenn sie nicht entfernt werden, befällt der Pilz die neue Blüte. Mit dem abgeschnittenem Holz empfiehlt der Gartenbauingenieur eine Benjeshecke zu bauen. Diese dient Tieren als Unterschlupf. Und auch ein Laubhaufen in einer Gartenecke ist ein optimaler Ort für Igel & Co., die kalten Wintermonate zu überstehen.

Junge Bäume sollten mit einem Weißanstrich vor Frostschäden geschützt werden. So werden Spannungsrisse durch große Temperaturunterschiede vermieden. Die Rosen müssen 15 bis 20 Zentimeter über der Veredelungsstelle mit Erde angehäufelt werden. An nicht winterharte Gehölze gehört Tannenreisig. Hochstammrosen könne man auch einpacken, aber nicht in Plastik, so der Fachmann. Gladiolen, Dahlien und andere nicht winterharte Knollen rechtzeitig ausgraben und einlagern. Gartenschläuche, und Wasserleitungen gehören entleert. Damit es im nächsten Frühjahr schön blüht, können im Oktober Blumenzwiebeln gepflanzt werden.

Literatur, die weiterhilft

Und wenn die Tage immer kürzer und kälter werden, es im Garten zunehmend ungemütlich wird, ist Muße, ein bisschen länger in die Gartenliteratur zu schauen. „Es gibt zwei schöne Bücher: ‚Der Bio-Garten‘ von Marie-Luise Kreuter und ‚Das große Biogarten-Buch‘ von Andrea Heistinger/Arche Noah. Dort findet man im Prinzip alles – auch Leute, die nicht biologisch gärtnern“, sagt Franz Heitzendorfer. Er hat auch noch einen höchst vergnüglichen Tipp: Jonas Reifs und Jörg Pfennigschmidts Buch „Hier wächst nichts“. Der Zeuthener und der Hamburger nehmen darin die Missachtung der Gartenkunst auf die Schippe. Es ist ein humorvolles Werk über die Aberwitzigkeiten, die sich bei der Planung, Umsetzung und Bewahrung des grünen Paradieses abspielen.

Franz Heitzendorfer ist übrigens seit letztem Jahr dabei, in Halbe auf rund 1.500 Quadratmetern einen Permakultur-Garten mit Kräutern, Stauden und Gemüse aufzubauen. Er soll ab dem kommenden Jahr auch als Schaugarten für naturnahes Gärtnern und biologische Selbstversorgung dienen.

Von Heidrun Voigt