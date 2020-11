Dahme-Spreewald: Gesundheitsamt meldet 25 neue Corona-Infektionen

Dahme-Spreewald

Die Corona-Entwicklung im Landkreis Dahme-Spreewald bleibt weiter stabil. Am Mittwoch meldete das Gesundheitsamt des Landkreises 25 bestätigte Neuinfektionen. Damit sinkt die Sieben-Tages-Inzidenz leicht auf 104,2 Fälle je 100.000 Einwohner. Insgesamt gelten aktuell 209 Menschen im Landkreis als infiziert.

Der Landkreis hat am Dienstag auch einen neuen Überblick über die Ausbruchsgeschehen im Landkreis gegeben. Insgesamt sind derzeit mindestens 15 Kitas, Schulen und Pflegeeinrichtungen im Landkreis betroffen. Bei den Schulen nimmt sich die Lage aktuell noch recht unkritisch aus. Zwar laufen derzeit in fünf Grund- und zwei Oberschulen Maßnahmen. In den allermeisten Fällen ist das Sars-CoV-2-Virus aber bislang nur bei einem Schüler oder einer Lehrkraft nachgewiesen worden. Lediglich in der Erich-Kästner-Schule in Königs Wusterhausen waren vier Personen betroffen.

Anzeige

Lesen Sie auch

Kitas sind aktuell nur zwei Kreisgebiet betroffen: Die Kita „Sonnenblick“ in Großziethen hat mit drei Corona-Fällen zu kämpfen, in der Kita „Spatzennest“ in Lieberose wurden fünf Kinder und Erzieher und positiv getestet.

34 positive Tests in K&S Seniorenresidenz Lübben

Deutlich mehr positive Fälle sind aber aktuell in Senioreneinrichtungen zu verzeichnen. Im Fall der K&S Seniorenresidenz in Lübben liegen inzwischen 34 positive Tests vor. Dort war vor etwas mehr als einer Woche erst bei einer Pflegerin eine Corona-Infektion nachgewiesen worden. Anschließend wurden immer mehr Bewohner positiv getestet. Im AWO-Wohnpark „Schloß Glienig“ in Steinreich sind inzwischen zehn Personen betroffen, im AWO-Seniorenheim Wildau sechs. Nur die wenigsten Krankheitsverläufe scheinen aber schwer zu sein. Die Zahl der Patienten, die im Landkreis stationär behandelt werden müssen, nimmt derzeit eher ab als zu. Sie liegt derzeit bei 16.

Unter den Gemeinden des Landkreises ist nach wie vor Schönefeld am stärksten betroffen, wobei die Zahl der Infizierten dort zuletzt deutlich gesunken ist. Stand Mittwoch galten in Schönefeld 34 Menschen als Infiziert, der Wert lag schon einmal deutlich höher. In Königs Wusterhausen gelten aktuell 26 Personen als Infiziert, in Lübben 23. Zuletzt ist auch Mittenwalde in die Reihe der Gemeinden mit überdurchschnittlich hohen Fallzahlen aufgerückt. Dort gelten aktuell 15 Menschen als infiziert.

Von Oliver Fischer