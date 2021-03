Dahme-Spreewald: Große Nachfrage nach kostenlosen Corona-Tests

Dahme-Spreewald

Seit einer knappen Woche können sich Einwohner des Landkreises Dahme-Spreewald kostenlos auf Corona testen lassen. Der Start der von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn initiierten Aktion läuft allerdings holperig. Denn da die Kapazitäten aus dem Boden gestampft werden mussten, wurden in den vergangenen Tagen die kostenlosen Antigen-Tests nur in fünf Apotheken des Kreises angeboten, vier davon sind die Filialen der Linden-Apotheke in Zernsdorf, Niederlehme, Senzig und Bestensee. Laut Apotheken-Chefin Sandra Heyer ist die Nachfrage so groß, dass ihre Apotheken dem Ansturm nicht gerecht werden können.

Seit der Landkreis den kostenlosen Service bekannt gemacht hat, klingeln die Telefone bei der Hotline unaufhörlich. „Ich kann das mit meinem Team unmöglich alleine stemmen“, sagt Sandra Heyer. Die aktuelle Woche sei bereits fast komplett ausgebucht. Das, was sich die meisten Kunden wünschen, nämlich früh anzurufen und nachmittags zum Test zu kommen, funktioniere nicht.

Großer Aufwand für Apotheken

Das liegt auch daran, dass der Aufwand für die Apotheken immens ist. Derzeit gebe es nur eine Kollegin, die tageweise Termine in den Filialen anbietet. Weitere Kollegen hätten sich inzwischen bereit erklärt, aber die müssten erst geschult werden. Das Testen selbst sei ebenfalls zeitaufwendig, weil zu jedem Test ein Vorgespräch und eine Nachbereitung gehört. Zehn Minuten müsse man einkalkulieren, in den zwei Stunden, die täglich für Termine vorgesehen sind, sind deshalb höchstens zwölf Tests möglich.

Manche Kunden muss Sandra Heyer deshalb ans Testzentrum in Schönefeld verweisen, wo Tests zwar ohne Termin, dafür aber kostenpflichtig angeboten werden. „Kostenpflichtige Tests außer der Reihe bieten wir auch an“, sagt sie. Aber das ist nicht das, was die Kunden wollen – und das sorge für Frust.

Testzentrum und Eichwalder Arztpraxis starten diese Woche

Ab Dienstag könnte sich die Lage aber etwas entspannen. Denn dann bietet auch das Testzentrum in Wildau erstmals kostenlose Tests an. Zudem hat sich die Kinderarztpraxis Mebus in Eichwalde bereit erklärt, ebenfalls kostenlos zu testen. Das ist montags bis freitags möglich, allerdings nur nach Anmeldung. Weitere Angebote sind laut Landkreis in der Vorbereitung.

Die Coronazahlen im Landkreis sind derweil erneut leicht gestiegen. Die Inzidenz liegt aktuell bei 67,3. Am Montag meldete das Gesundheitsamt des Landkreises elf Neuinfektionen. Die Zahl der stationären Covid-Patienten in den Krankenhäusern sei aber nach wie vor auf einem niedrigen Stand.

Von Oliver Fischer