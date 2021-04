Dahme-Spreewald

Freilaufende Katzen mögen auf den ersten Blick niedlich sein. Für Vögel, Kleintiere, aber auch für sich selbst werden Katzen, die ihr Leben als Streuner fristen, allerdings zum Problem. Die Grünen haben deshalb nun einen Vorstoß gewagt: Im Kreistag werden sie beantragen, dass der Landkreis künftig mehr Energie daran setzt, freilaufende Katzen zu kastrieren.

Was brutal klingt, ist im Tierschutz Konsens. In zahlreichen Bundesländern gibt es inzwischen eine gesetzliche Pflicht zur Kastration streunender Katzen, zahlreiche Tierschutzverbände unterstützen das. Hintergrund ist ein altbekanntes Phänomen: Katzen, die halterlos leben, vermehren sich unkontrolliert. Und das in erstaunlichem Umfang.

Massive Belastung für Halter, Umwelt und Tiere

Es gibt Schätzungen von Naturschutzorganisationen, nach denen ein streunender Kater in seinem Leben theoretisch eine sechsstellige Zahl an Nachkommen zeugen kann. Selbst, wenn es nur ein Bruchteil ist, bedeuten diese Zeugungsraten für Katzenhalter und später die Umwelt eine massive Belastung. Denn die Katzenjungen sind bald überall.

In Brandenburg sind nach Schätzung von Verbänden mehr als 70.000 Streunerkatzen in freier Wildbahn unterwegs. Früher ging man das Problem auf relativ rabiate Weise an, wie auch der Antrag der Grünen andeutet. Die unkontrollierte Vermehrung sei in den Dörfern durch „einerseits hohe Verlustraten bei den Tieren, andererseits durch energische Dezimierung der Würfe, soweit aufgefunden“ gesteuert worden, heißt es dort. Was nichts anderes bedeutet, als dass streunende Katzen unter Autos oder Landmaschinen gerieten oder von Bauern kurzentschlossen um die Ecke gebracht wurden. Und auch mit den unerwünschten Jungkatzen machte man kurzen Prozess. Heute allerdings scheuen viele Tierhalter solch drastische Maßnahmen – und setzten sie im Zweifel lieber aus.

Jäger dürfen streunende Katzen in freier Wildbahn schießen. Wenn sie es tun, ist das freilich hoch umstritten. Der laxere Umgang hat aber zur Folge, dass zunehmend Streuner Wald und Flur unsicher machen, auf Wildvogel-Jagd gehen und Nachkommen zeugen, wo sie nur können.

Die Schäden, die die Katzen dabei anrichten, können immens sein. Aber auch für die Tiere selbst wird das Streunen oft zur Qual, weil sie spätestens in kalten Wintern verhungern oder erfrieren. Bis dahin könnten sie aber auch noch zu Krankheitsüberträgern werden. Laut Tierschutz-Organisation „Vier Pfoten“ steigt mit der Größe streunender Katzengruppen auch das Risiko für Parasiten und schwere Infektionskrankheiten wie Leukose, Bauchfellentzündung, FIV und die für schwangere Frauen gefährliche Toxoplasmose. Wobei die Katzen die Krankheiten nicht nur verbreiten, sondern auch selbst unter ihren Folgen leiden und oft daran zugrunde gehen.

Noch größeres Problem in Städten

Ein noch größeres Problem sehen die Grünen laut Beschlussantrag in den Städten – weil die Überlebenschancen der Tiere dort größer sind. Entweder werden sie gefüttert oder sie ernähren sich von Lebensmitteln und Essensresten, die auf der Straße liegen oder die sie im Zweifel aus Mülltonnen angeln.

Das Kastrieren der Katzen habe in dieser Hinsicht gleich mehrere Vorteile. Zum einen soll so dafür gesorgt werden, dass die Katzen sich nicht unkontrolliert vermehren, und dass damit weniger freilaufende Katzen unterwegs sind. Dadurch würden auch Wildtiere vor Katzen geschützt, zumal der Jagdtrieb bei kastrierten Katzen auch verringert sei. Und zu guter Letzt könne man die Katzen so auch vor einem Leben in Elend bewahren.

Zwei Kommunen haben bereits Kastrationspflicht

Landkreise und Kommunen können laut Tierschutzgesetz selbst eine Kastrationspflicht anordnen. Einige Gemeinden im Landkreis haben das schon getan. Die Stadt Königs Wusterhausen etwa hat festgelegt, dass freilaufende Katzen im Stadtgebiet kastriert und gechipt sein müssen. Ähnliche Regelungen gibt es auch in Heidesee. Eine Kastrationspflicht flächendeckend durchzusetzen, wird der Landkreis alleine allerdings kaum bewältigen können. Die Grünen fordern deshalb, dass der Kreis sich mit Kommunen, Tierschutzverbänden und auch mit den Tierheimen abstimmt, die schon jetzt teilweise junge Streunerkatzen aufnehmen und an Haushalte vermitteln. Die beteiligten Gruppen sollen ein Konzept erarbeiten, wie man gemeinsam dem Problem beikommen kann.

Entscheiden muss darüber der Kreistag auf seiner Sitzung am kommenden Mittwoch. Vom Land können Verbände zumindest mit einem finanziellen Zuschuss für die Kastration von Tieren rechnen.

Von Oliver Fischer