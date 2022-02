Dahme-Spreewald

Der Gymnasialen Oberstufe in Groß Köris steht nichts mehr im Wege. Der Kreistag Dahme-Spreewald hat am Mittwoch in Wildau einstimmig seinen Schulentwicklungsplan beschlossen, der die Einrichtung der Abiturstufe an der Oberschule Schenkenland empfiehlt. Damit sind die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass in Groß Köris eine Gymnasiale Oberstufe eingerichtet werden kann.

Das Amt, das mehr als fünf Jahre für die Abiturstufe gekämpft hat, muss nun einen Anbau mit 20 Klassenräumen aus Gelände der jetzigen Grund- und Oberschule stellen, zusätzlich zu zehn weiteren Klassenräumen, die schon für den regulären Schulbetrieb ohne Abiturstufe fehlen. Die Herausforderung ist groß, die Zeit drängt. 2024, spätestens aber 2025 sollen dann die ersten Schüler dort die elfte Klasse besuchen können.

Dringender Handlungsbedarf bei den Oberschulen

Der Schulentwicklungsplan sieht allerdings auch dringenden Handlungsbedarf bei den Oberschulen – und in dieser Frage blieb der Kreistag am Montag auffallend still. Schon ab 2024, so geht es aus dem Plan hervor, bräuchte der Norden des Landkreises eigentlich eine neue Oberschule, um den Bedarf von Schülern aus Königs Wusterhausen, Wildau, Zeuthen, Eichwalde, Schulzendorf und Schönefeld decken zu können. Wohl ab 2025 werden die Wildauer Ludwig-Witthöft-Oberschule und die Schönefelder Oberschule am Airport völlig überlastet sein, auch in den Gesamtschulen wird dann nicht mehr genügend Kapazität herrschen, um die angehenden Oberschüler aufnehmen zu können.

Wir bald nicht mehr alle angehenden Oberschüler aus Wildau und Königs Wusterhausen aufnehmen können: Die Ludwig-Witthöft-Oberschule Wildau. Quelle: Frank Pawlowski

Nur: Eine neue Oberschule ist derzeit nicht in Sicht. Trotz der Dringlichkeit ist völlig unklar, wer diese Schulen planen und errichten soll. Die Kommunen sehen die Zuständigkeit beim Landkreis. In einer Stellungnahme zum Haushalt hatte die Arbeitsgemeinschaft der Kommunen im Landkreis erst vor wenigen Tagen gefordert, dass der Landkreis mehr Geld für den Bau weiterführender Schulen einplanen soll – ein klarer Verweis auf die Oberschulen.

Loge stellt Übernahme weiterführender Schulen in Aussicht

Der Landkreis hingegen sieht die Kommunen in der Pflicht, weil sie vor vielen Jahren die Trägerschaft für weiterführende Schulen – mit Ausnahme der Gymnasien – erkämpft hatten. Landrat Stephan Loge (SPD) erinnerte an Bemühungen des Landkreises in den frühen 2000er Jahren, die Trägerschaft für die Gesamtschule Paul Dessau in Zeuthen zu übernehmen. „Die Antwort war sehr intensiv, deshalb habe ich mich nie wieder getraut, danach zu fragen“, sagt er.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Loge stellte klar, dass der Landkreis nur dann Oberschulen errichten wird, wenn er alle weiterführenden Schulen in die Trägerschaft übernimmt. „Ich mache es, wenn ich von den Städten und Gemeinden ein Zeichen bekomme“, sagte er. „Dann wird aber unser gesamtes Gebilde im Kreis ein anderes werden.“

Kreisumlage in Dahme-Spreewald würde wohl steigen

Damit bezog sich Loge auch auf die Kreisumlage, die die Kommunen an den Landkreis zahlen. Im kommenden Jahr liegt diese Umlage bei 34 Prozent, das ist der niedrigste Satz in ganz Brandenburg. Sollte der Landkreis tatsächlich die weiterführenden Schulen übernehmen, müsste er hohe Millionensummen für den Bau weiterer Schulen einplanen. In der Folge würde auch die Kreisumlage steigen. „Es gibt dann deutliche Folgen“, so Loge.

„Mache es, wenn ich von den Städten und Gemeinden ein Zeichen bekomme“: Landrat Stephan Loge (SPD). Quelle: LDS

Die Frage ist, ob es überhaupt anders gehen wird. Der Kreistag fasste am Mittwoch auch den Beschluss, ein fünfzügiges Gymnasium in Schönefeld zu bauen und ein entsprechendes Grundstück dafür zu erwerben. Die Kostenschätzung für das Projekt beläuft sich derzeit auf 80 Millionen Euro. Auch beim Neubau von Oberschulen dürften höhere zweistellige Millionenbeträge aufgerufen werden, die die meisten Kommunen im Norden nicht ohne Weiteres aufbringen können.

Linke wollen Debatte über Oberschulen führen

Eine erste umfassende Debatte dazu könnte es im nächsten Bildungsausschuss des Landkreises geben. Die Linke Claudia Mollenschott kündigte einen Antrag ihrer Fraktion zum Thema an. Eine erste Verständigung zwischen den Kommunen und dem Landkreis könnte es im nächsten Regionalausschuss der Gemeinden Zeuthen, Eichwalde, Wildau und Schulzendorf geben. Der wird sich ebenfalls mit dem Thema befassen. Mollenschott, die auch in Schulzendorf in der Gemeindevertretung sitzt, lud die zuständige Vize-Landrätin, Susanne Rieckhof, ein, an der Sitzung teilzunehmen.

Von Oliver Fischer