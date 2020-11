Dahme-Spreewald

Das Weihnachtsgeschäft wie man es kannte ist für Michael Borutta, Center-Manager im Wildauer A10-Center, spätestens seit Mittwoch Geschichte. Die neuen Coronaregeln besagen, dass in größeren Läden nur noch ein Kunde je 20 Quadratmeter einkaufen darf. Das betrifft viele der Geschäfte im Center. „Für uns bringt das deutlich größere Herausforderungen mit sich“, sagt Borutta. Vor den Läden werden sich Schlangen bilden. Wenn die zu lang werden, entspreche das nicht mehr den Hygienevorschriften. Dann müsse man die Schlangen auflösen und die Kunden bitten, vor dem Center in der Kälte zu warten. „Das wollen viele aber aus verständlichen Gründen nicht“, so der Center-Manager. Borutta geht deshalb davon aus, dass der Weihnachtsumsatz aus dem vorigen Jahr nicht mehr erreicht werden kann.

Und das A10-Center ist da nicht die Ausnahme. Die Industrie- und Handelskammer Cottbus spricht von „sehr harten Einschnitten“, die Gastronomie, Einzelhandel, Tourismusbetrieben und Veranstaltungswirtschaft wegen der verlängerten Beschränkungen verkraften müssen. Dem stationären Einzelhandel gehen durch den Verlust der Weihnachtsmärkte und verkaufsoffenen Sonntage jetzt die umsatzstärksten Monate des Jahres verloren, sagt der stellvertretende Hauptgeschäftsführer, Maik Bethke. „Die Innenstädte stehen still. Als Magnet für die Kunden haben sie ihren Reiz verloren.“

Umsatz im Einzelhandel bis zu 80 Prozent gesunken

Wegen Home-Office-Regelungen, geschlossenen Gaststätten, fehlender Kulturangebote, abgesagter Märkte und Feste und ausbleibender Touristen gebe es kaum Besucher, was den Einzelhändlern schwer zu schaffen mache. „Der Umsatz ist bei vielen Händlern um bis zu 80 Prozent gesunken. Viele Geschäfte haben ihre Öffnungszeiten bereits reduziert, auch um Kosten zu sparen. Für viele inhabergeführte Unternehmen geht es jetzt um die Existenz“, so Bethke.

Sylvia Sänger von der Stadtbuchhandlung Radwer in Königs Wusterhausen. Quelle: Gerlinde Irmscher

Es gibt Geschäfte, die sich mit aller Macht dagegen stemmen. Die Königs Wusterhausener Buchhandlung Radwer etwa hat seit März an Online-Bestellmöglichkeiten gearbeitet. Kunden könnten Bücher von zuhause bestellen und am nächsten Tag im Geschäft abholen, sagt Sylvia Sänger. Die Buchhandlung werde zudem ihre Öffnungszeiten verlängern, in der Woche bis 19 Uhr Kunden bedienen und auch an zwei Samstagen länger geöffnet haben, um den Kunden Wartezeiten in der Kälte zu ersparen.

IHK : Sonntagsöffnungszeiten müssen liberalisiert werden

IHK-Vize Bethke glaubt aber nicht, dass der Einzelhandel allein mit solchen Aktionen die Effekte kompensieren kann. Der Situation müsse mit politische Entscheidungen Rechnung getragen werden, sagt er. „Ein großes Bündnis für lebendige Innenstädte, das unter städtischer Federführung laufen sollte, wird nun wichtiger denn je.“ Unter anderem schlägt er eine Liberalisierung der Sonntagsöffnungszeiten vor, damit Händler im kommenden Jahr ihren Umsatzeinbruch wieder ausgleichen können.

Solche Gedanken brauchen sich die Gastronomen kaum machen, denn ein Ausgleich ist für sie illusorisch. Sie mussten Anfang November zum zweiten Mal in diesem Jahr ihre Restaurants, Kneipen und Cafés schließen. Jetzt steht fest: Vor dem 20. Dezember wird keiner wieder normal öffnen können, was danach passiert, ist völlig unklar.

Gastronomie fordert klare Aussagen zu Weihnachtsgeschäft

Die Einbußen, die die Gastronomen dadurch verzeichnen, sind enorm – selbst mit Außerhaus-Verkauf. „Wenn man darauf nicht spezialisiert ist, wie eine Pizzeria, dann ist Außerhaus-Verkauf nicht wirtschaftlich“, sagt der Zeuthener Gastronom und Kreissprecher des Gaststättenverbandes Dehoga, Hartmut Leutloff. Sein Restaurant – das „Wirtshaus am See“ – werde im gesamten November den Umsatz machen, den er sonst mit einem einzigen Feinschmeckerabend habe, sagt er.

Problematisch sei für die Gastronomie zudem, dass aktuell niemand sagen kann, ob es ein Weihnachtsgeschäft gibt oder nicht. „Die jetzigen Regelungen gelten bis 20. Dezember. Aber wenn wir dann erst erfahren, ob wir Weihnachten öffnen dürfen, ist das für die Vorbereitungen zu spät.“

Die IHK rechnet bereits mit einer steigenden Zahl von Insolvenzen in den nächsten Monaten über alle Branchen hinweg. „In Gesprächen mit Kleinunternehmern erleben wir immer öfter, dass dort die Luft raus ist“, sagt Maik Bethke. „Wir wissen von einigen, die gar keine staatlichen Hilfen beantragen wollen. Das sind Unternehmer, die sich ernsthaft fragen, ob eine Fortführung des Geschäfts überhaupt noch Sinn macht. Besonders bei familiengeführten Gastwirtschaften oder kleineren Einzelhändlern zeichnet sich ab, dass es zu Schließungen kommen wird, weil Rücklagen und Kräfte aufgebraucht sind“, so Bethke.

Von Oliver Fischer und Gerlinde Irmscher