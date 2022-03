Dahme-Spreewald

Zur Mittagszeit sind im Rewe-Markt in Königs Wusterhausen kaum Kunden im Laden. Die Regale sind voll, es gibt Obst, Gemüse, Shampoo und Honig im Überfluss. Nur an zwei Stellen klaffen Lücken – aber die fallen dadurch umso stärker auf.

Zucker ist aus. Auf der Palette, die eigentlich stapelweise Pfundpackungen fassen müsste, liegt nur noch eine aufgerissene Tüte, deren Inhalt sich schon über den Fußboden verstreut hat. Auch Weizenmehl gibt es keines, im Regal finden sich nur vereinsamte Beutel Roggen- und Dinkelmehl. Und dann ist da das Öl-Regal, das schon seit Tagen das große Thema im Markt ist: „Öl ist das neue Klopapier“, sagt eine Verkäuferin. Heißt: es gibt keins mehr. Zumindest nicht Raps- und Sonnenblumenöl, die günstigen Alleskönner. Und wenn doch welches kommt, dann kaufen die Leute in Windeseile alles wieder weg.

Darum sind Sonnenblumenöl und Rapsöl knapp

Die Öl-Krise ist ein relativ neues Phänomen in den hiesigen Supermärkten. Es begann einige Tage nach Beginn des Krieges in der Ukraine, die zu den größten Exporteuren für Sonnenblumenöl und Rapsöl in Europa zählt. Weil schon andere Exporteure wie Kanada nach extremen Hitzesommern schwächelten, ist nach Kriegsbeginn das Angebot komplett eingebrochen.

Olivenöl gibt es in der Regel noch, da es in anderen Regionen hergestellt wird. Auch das teure Walnussöl ist nach wie vor zu haben. Aber für Sonnenblumen- und Rapsöl prophezeien Großhändler schon Lieferprobleme auf Monate hinaus.

Leere Regale im Rewe in Königs Wusterhausen. Sonnenblumenöl und Rapsöl sind wegen des Ukraine-Krieges nicht erhältlich. Quelle: Oliver Fischer

Das kam nicht nur für die Kunden überraschend, sondern auch für die Händler. Die Heideseer Edeka-Chefin Yvonne Wilde etwa erfuhr erst davon, als vor wenigen Tagen eine örtliche Bäckerei bei ihr anrief und sich nach Speiseöl erkundigte. „Der Bäcker war in der Metro, dort gab es keines mehr. Er rief mich an und fragte, ob wir welches haben. Ich wusste es gar nicht“, erzählt sie.

Großeinkäufe tragen zu leeren Regalen bei

Tatsächlich waren bald auch ihre Öl-Regale leer. Und die Lage habe sich seither verschärft. Yvonne Wilde bestellt ihre Ware elektronisch. Ob sie kommt, erfährt sie erst am Liefertag. „Wir bekommen dann eine Liste der Dinge, die nicht lieferbar sind. Die ist inzwischen fast länger als der Lieferschein“, sagt sie. Es fehlen vor allem Waren, die aus Getreide gemacht werden. Neben Mehl und Öl waren zuletzt auch bestimmte Nudeln knapp.

Zwei Flaschen pro Haushalt: Wenn es denn Öl gibt. Der Netto in Zeesen. Quelle: Josefine Sack

Erschwert werde die Lage durch Großeinkäufe, die als Spenden oder Hilfsangebote für Ukrainische Flüchtlinge gedacht sind. „Jeder meint es gut. Aber dann kommt jemand und kauft die gesamte Babynahrung aus dem Regal, wo die nächste Mutter, die auch welche braucht, dann leer ausgeht. Das ist mitunter schwierig“, sagt Yvonne Wilde.

Wo gibt es noch Öl in Königs Wusterhausen?

Kunden mit konkreten Vorstellungen müssen sich deshalb derzeit auf eine Odyssee durch Geschäfte einstellen und hoffen. Bei Norma in Königs Wusterhausen suchten die Kunden am Dienstag etwa vergebens nach Rapsöl. „Wann es wieder welches gibt, können wir nicht sagen“, sagt eine Verkäuferin. Bei Lidl fehlten Keimöl und Frittieröl. Das Öl ist zudem auf drei Liter pro Haushalt begrenzt. Bei Aldi in Königs Wusterhausen war nur Bio-Leinöl erhältlich. Der Zeesener Nettomarkt verkaufte immerhin noch gewürztes Rapsöl aus dem Spreewald. Allerdings auch das rationiert: zwei Flaschen pro Haushalt. Bei Rewe in Königs Wusterhausen setzt man auf Donnerstag: „Wir haben die doppelte Menge bestellt und hoffen, das etwas kommt“, heißt es.

Die Situation sei herausfordernd, sowohl für die Verkäufer als auch für die Kunden, sagt Yvonne Wilde. Der Druck sei zu spüren, die schlechte Stimmung auch. „Aber wer den Fernseher anmacht, der weiß doch was los ist. Und wenn ich an der Kasse sitze, und die Kunden beklagen sich, weil bestimmte Sachen nicht da sind, dann sage ich, ich kann es nicht ändern“, erzählt sie. „Und dann fahren auch alle wieder einen Gang runter.“

Von Oliver Fischer