Eine alleinerziehende Mutter aus Niederlehme suchte bisher vergeblich Hilfe bei der Betreuung ihres geistig behinderten Sohnes. Eine Gruppe, in der sich Eltern dieser Kinder austauschen können, vermisst sie ebenfalls. Auf den MAZ-Beitrag meldete sich eine Selbsthilfegruppe aus Teltow-Fläming und bot prompt Unterstützung an. Die MAZ erkundigte sich, ob es Angebote auch in Dahme-Spreewald gibt.

Niederlehmerin meistert Alltag mit zwei Kindern fast alleine

Die Niederlehmerin meistert den Alltag mit ihren beiden Kindern fast alleine. Aber für den großen Sohn wäre sie über gelegentliche tatkräftige Hilfe froh. Der Elfjährige ist geistig behindert. Er besucht eine Förderschule. Die junge Mutter würde sich auch gerne mit anderen Eltern austauschen, die ähnliche Erfahrungen haben. Bei ihrer Suche ist sie nicht fündig geworden.

Wenn es um Selbsthilfe in Dahme-Spreewald geht, ist die Regionale Kontaktstelle Rekis in Königs Wusterhausen eine gute Adresse. Auf der Internetseite kann man nachlesen, wie groß das Spektrum ist. 43 Gruppen sind derzeit dort gelistet, von den anonymen Alkoholikern bis zu den Spätaussiedlerfrauen. Eine Selbsthilfegruppe für Eltern von autistischen Kindern ist mit aufgeführt. Bei der Rekis war am Mittwoch niemand für nähere Informationen erreichbar.

Shia-Verband Königs Wusterhausen würde beim Aufbau einer Elterngruppe helfen

Der Alleinerziehendenverband Shia mit Sitz in Königs Wusterhausen ist ein weiterer bewährter Anlaufpunkt für Eltern. Dorthin hatte sich die alleinerziehende Niederlehmerin mit ihrem Anliegen schon gewandt. „Wir unterstützen sie gerne“, sagte Shia-Geschäftsführerin Birgit Uhlworm. Der Verband kann Kontakte vermitteln und könnte der Niederlehmerin helfen, selbst einen Elternkreis aufzubauen.

„Es gibt nicht zu allen Themen eine Selbsthilfegruppe. Dazu ist das Leben zu bunt“, sagt Birgit Uhlworm. In dem konkreten Fall glaubt sie, dass die Niederlehmerin die Sache mit dem Elternkreis selbst anschieben müsste. Es werde sich zeigen, wie groß das Echo ist. Die junge Mutter ist sicher, dass noch mehr Eltern das Bedürfnis haben, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen.

Lebenshilfe in Königs Wusterhausen bietet konkrete Hilfen an

Der Betreuungsverein Lebenshilfe in Königs Wusterhausen hat Angebote, die für die Niederlehmerin passend sein könnten. Der Potsdamer Verein betreibt Standorte in ganz Brandenburg und kümmert sich speziell um Menschen mit einer geistigen Behinderung. Familien sollen dadurch entlastet werden. Kinderbetreuung, Tagesausflüge oder die Begleitung zur Schule gehören zu den Hilfen. Anspruch darauf haben alle Familien und deren Angehörige mit einer Behinderung.

Die Leiterin der offenen Hilfen, Beatrice Geßner, spricht gegenüber der MAZ eine Einladung an die Niederlehmerin aus. „Sie kann sich im Januar gerne bei uns melden, damit wie klären können, was sie möchte und was sie braucht“, sagte sie. Es gibt hier die Möglichkeit für Eltern, sich auszutauschen. Das ist in der Corona-Pandemie zwangsläufig etwas ins Hintertreffen geraten. Die Lebenshilfe befindet sich in der Potsdamer Straße.

Angebot aus dem Nachbarkreis Teltow-Fläming

Im Nachbarkreis Teltow-Fläming ließen die Wünsche der Niederlehmerin aufhorchen. Es meldete sich Karin Belitz in der Lokalredaktion von einer Selbsthilfegruppe mit Eltern von Kindern mit Downsyndrom und anderen Handicaps, so der offizielle Name. Derzeit sind 20 Familien in der Gruppe aktiv, die eine mehr, die andere weniger. Die Treffen finden in Luckenwalde statt. Willkommen sind nicht nur Eltern aus Teltow-Fläming. „Wir sind auch offen für Eltern aus anderen Regionen“, sagte Karin Belitz. Jüngster Höhepunkt war ein gemeinsamer Wochenendausflug.

Verein Eltern helfen Eltern in Berlin und Brandenburg aktiv

Der gemeinnützige Verein „Eltern helfen Eltern in Berlin-Brandenburg will Familien mit behinderten Kindern unterstützen. Er hat seinen Sitz in Berlin, Träger ist die Diakonische Werk. Elternkreise gibt es unter anderem in Berlin-Köpenick, im Land Brandenburg gibt es sie in Oranienburg, Neuruppin und Bernau. Für Anliegen der Eltern ist man auch hier offen. „Eltern können sich gerne bei uns melden“, sagte eine Mitarbeiterin der Geschäftsstelle.

Bei „Eltern beraten Eltern“ in Berlin sind auch Brandenburger willkommen

In Berlin gibt es außerdem die Initiative „Eltern beraten Eltern“, die nach eigenem Bekunden ein selbstorganisiertes Netzwerk von Familien ist, die sich für Inklusion einsetzen. Einige Frauen gründeten es vor 35 Jahren. „Sie waren in ähnlichen Situationen und konnten ihre Erfahrungen so besser teilen“, sagte eine Vereinsmitarbeiterin. Der Verein ist allerdings auf Berlin-Themen spezialisiert, besonders wenn es um Bildung und Schule und Schule geht. Aber natürlich können sich Brandenburger Eltern trotzdem an den Verein wenden.

Kontakte: Rekis Dahme-Spreewald, 03375-523738; Lebenshilfe, 03375-216330; Eltern helfen Eltern, 030-55491044; Eltern beraten Eltern, 030-8216711

Von Frank Pawlowski