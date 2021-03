Dahme-Spreewald

Nach wie vor gilt: Wer Corona-Symptome wie Husten oder Fieber hat und sich auf das Virus testen lassen möchte, sollte auf keinen Fall auf eigene Faust losziehen. Hier gilt es zunächst, telefonisch Kontakt mit einem Arzt oder dem ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116 117 aufzunehmen.

Wer keine Symptome hat, sich aber aus anderen Gründen auf das Coronavirus testen lassen will oder muss, hat in Dahme-Spreewald derzeit mehrere Anlaufstellen. Neben Standorten privater Anbieter gibt es auch kostenfreie Angebote im Landkreis. Die MAZ hat die Anlaufstellen in einer interaktiven Karte zusammengetragen.

Hier sind Corona-Tests möglich

Mit einem Klick auf den roten Button öffnet sich ein Feld mit weiteren Infos über die Art der Tests, die Öffnungszeiten der Teststelle, und ob es sich um ein kostenpflichtiges Angebot handelt oder nicht. Die Karte wird regelmäßig aktualisiert.

Außerdem bieten mehrere Supermärkte und Drogerien Corona-Selbsttests an. So kündigte Aldi etwa an, die Tests ab 22. März wieder im Kassenbereich des Discounters anzubieten, bei Lidl sind sie bisher nur im Online-Shop erhältlich. Die Drogerieketten Rossmann und Dm hatten ebenfalls angekündigt, die Tests noch im März in ihren Filialen anzubieten. Aktuell sind sie bereits in den Online-Shops zu erwerben.

Der Landkreis Dahme-Spreewald bietet täglich von 8 bis 16 Uhr eine Corona-Hotline für Bürgeranfragen unter der Nummer 03375-262146 an. Die Hotline des Landes Brandenburg ist von montags bis freitags, 9 bis 17 Uhr unter der 0331-8665050 zu erreichen.

Von Johanna Apel