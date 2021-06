Dahme-Spreewald: Historiker fordert Gedenkstätte zu NS-Zwangsarbeit

Wildau

Anlässlich des 80. Jahrestags des Überfalls auf die Sowjetunion fordert der Historiker Thomas Irmer, die Geschichte der NS-Zwangsarbeit im Landkreis Dahme-Spreewald stärker in der regionalen Erinnerungskultur zu verankern. „Die Region war als wichtiger Standort für die Rüstungsproduktion in der Zeit des Nationalsozialismus von Zwangsarbeit geprägt“, sagt Irmer.

Sowohl die in der Region ansässigen Firmen und Betriebe als auch Privatleute hätten massiv von der Arbeitskraft der zwangsweise zur Arbeit verpflichtenden Menschen aus West- und Osteuropa profitiert. „Die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter gehörten in Orten wie Wildau zum alltäglichen Straßenbild und waren für jedermann sichtbar“, sagt der Historiker.

Mehr Engagement von den Gemeinden gefordert

Obschon es einige ehrenwerte Initiativen der Zivilgesellschaft gebe, die sich der Aufarbeitung der NS-Zwangsarbeit in der Region widmen, vermisst der Historiker das Engagement von institutioneller Seite. „Ich würde mir mehr Erinnerungszeichen im öffentlichen Raum sowie einen physischen Gedenkort mit Bildungsstätte wünschen“, sagt Irmer.

Der auf NS-Zwangsarbeit spezialisierte Historiker aus Berlin erforscht im Auftrag der TH Wildau die Geschichte der Zwangsarbeit, die sich zwischen 1933 und 1945 auf dem heutigen Gelände der Hochschule abgespielt hat. Zum 30 Geburtstag der Technischen Hochschule im Oktober soll die Open-Air-Ausstellung auf dem Campusgelände eröffnet werden.

TH Wildau arbeitet Standort-Geschichte auf

In Teilen der Hochschulgebäude befand sich in der NS-Zeit die Produktionshallen der Schwartzkopff-Werke, in denen west- und osteuropäische Zwangsarbeiter aus den 1942 eingerichteten umliegenden Barackenlagern in Wildau für den Bau von Eisenbahnen, Mörsern und Flakgeschützen herangezogen wurden. Der Historiker schätzt, dass in der Zeit bis zum Kriegsende im Mai 1945 rund 2.000 Menschen in den Schwartzkopff-Werken und bei der ebenfalls auf dem Gelände ansässigen AEG Wildau unter menschenunwürdigen Bedingungen, Hunger und permanenter Gewalt ihrer Bewacher Zwangsarbeit leisten mussten.

„Die von der TH angeschobene historische Aufarbeitung des Hochschulgeländes ist ein erster wichtiger Schritt“, sagt der Historiker, der aktuell versucht, weitere Akten über den Zwangsarbeitereinsatz vor Ort ausfindig zu machen und mit Zeitzeugen und deren Familien in Polen und den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion in Kontakt zu treten.

Auf dem heutigen Standort der TH Wildau befanden sich in der NS-Zeit die Schwartzkopff-Werke. Zwangsarbeiter mussten hier für die Kriegswirtschaft arbeiten. Quelle: Karen Grunow

Gedenktage für öffentlichen Diskurs wichtig

Auch die 2005 am „Wildorado“ angebrachte Gedenkskulptur trägt seiner Ansicht nach dazu bei, das dunkle Kapitel Zwangsarbeit im lokalen Gedächtnis wach zu halten. Der heutige Attraktionspark steht auf dem einstigen Standort eines der Barackenlager oberhalb der damaligen Schwartzkopff-Werke, in denen die Zwangsarbeiter für ihre täglichen Einsätze untergebracht waren. Von dem Lager ist bis auf einzelne Gebäudefundamente nichts mehr erhalten.

Gedenktage wie aktuell zu 80 Jahren Überfall auf die Sowjetunion, der mit dem Einmarsch der Deutschen Wehrmacht am 22. Juni 1941 unter dem Decknamen „Barbarossa“ begann, tragen nach Einschätzung von Historiker Irmer dazu bei, das Thema NS-Zwangsarbeit in die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu rücken. „Erinnerungstage an historischen Daten können dazu beitragen, der Beschäftigung mit dem Thema Zwangsarbeit im Dritten Reich neue Impulse zu verleihen“, sagt er.

Vor dem „Wildorado“ in Wildau erinnert diese Skulptur an das einstige Zwangsarbeiterlager. Quelle: Peter Degener

Sowjetische Zwangsarbeiter größte Gruppe in Brandenburg

Nicht nur in Dahme-Spreewald, sondern auch insgesamt im deutschen Erinnerungsdiskurs werde die Zwangsarbeit nicht ausreichend als eigenständige Verfolgungs- und Vernichtungsgeschichte definiert. Der Historiker plädiert in diesem Zusammenhang für einen stärkeren Austausch mit Zeitzeugen- und Gedenkinitiativen in Polen, der Ukraine und Russland.

Historischen Schätzungen zufolge mussten rund drei Millionen sowjetischer Zivilisten im Dritten Reich Zwangsarbeit leisten. Sie wurden nach der Besetzung durch die Wehrmacht zumeist in Viehwaggons ins Reichsgebiet entführt. Hinzu kommen weitere zwei Millionen Kriegsgefangene aus den Staaten der Sowjetunion, die nach dem Scheitern der Blitzkriegstrategie Ende 1941 zur Zwangsarbeit verschleppt wurden. Sie alle sollten den Arbeitskräftemangel ausgleichen und die deutsche Kriegsindustrie am Laufen halten. Die sogenannten „Ostarbeiter“ bildeten die mit Abstand größte Gruppe von Zwangsarbeitern im Großraum Berlin und Brandenburg sowie insgesamt im Dritten Reich.

In Dahme-Spreewald wurden neben Wildau auch in der Töpchiner Heeresmunitionsanstalt bei Mittenwalde Zwangsarbeiter eingesetzt. Sie mussten dort Granaten herstellen. In Königs Wusterhausen entstand 1944 ein Außenlager des KZ-Sachsenhausen, in das jüdische Frauen und Männer aus dem liquidierten Ghetto Lódz gebracht wurden. Auch sie mussten Zwangsarbeit leisten und Munitionskisten sowie Baracken für ausgebombte Deutsche produzieren.

Von Jérôme Lombard