Zur Bundestagswahl am 26. September gibt es deutlich mehr Briefwähler als bei vorangegangenen Wahlen. Das zeichnete sich am Freitag kurz vor Ablauf der Frist ab, in der die Briefwahlunterlagen beantragt werden können. Allerdings gibt es im Wahlkreis 62 ein starkes Gefälle zwischen dem Berliner Umland und dem ländlichen Raum.

Eichwalde Spitzenreiter mit 40 Prozent

Die meisten Briefwähler gibt es in Eichwalde, wo 40 Prozent der Wahlberechtigten diese Möglichkeit nutzt. In Heideblick bei Luckau ist ihr Anteil mit knapp 18 Prozent am niedrigsten. Im Berliner Umland liegt die Briefwahlquote zwischen 32 und 40 Prozent, wie Daniele Pernack vom Kreiswahlbüro Dahme-Spreewald der MAZ am Freitag sagte.

Bestensee, Schulzendorf, Großbeeren, Trebbin oder Zeuthen zählen zu den Orten mit vielen Briefwählern. In Königs Wusterhausen sind es knapp 32 Prozent. Für Wildau zeichnete sich ebenfalls ein Rekord bei den Briefwählern ab. Knapp 28 Prozent der 8500 Wahlberechtigten hatten bis Dienstagabend die Briefwahl schon beantragt, wie im Stadtrat informiert wurde. 2017 waren es knapp 18 Prozent. Im Süden des Wahlkreises machen Briefwähler nur einen Anteil zwischen 17 und 25 Prozent aus.

Zahl der Briefwahllokale deutlich aufgestockt

Nach den Erfahrungen der zurückliegenden Wahlen mit hoher Briefwahlbeteiligung ist die Zahl der Briefwahllokale in den 27 Städten und Gemeinden des Wahlkreises auf 99 erhöht worden. So viele waren es noch nie. Die Brief-Stimmzettel werden am Sonntag ab 18 Uhr mit den Stimmzetteln aus den Wahllokalen ausgezählt.

Beim Kreiswahlbüro rechnet man nicht damit, dass die Auszählung der Stimmen durch die Briefwahlunterlagen verzögert wird. Ein vorläufiges Ergebnis wird zwischen 22 und 23 Uhr am Sonntagabend erwartet.

Auf der Internetseite des Landkreises Dahme-Spreewald werden die Ergebnisse ab 18 Uhr veröffentlicht und laufend aktualisiert, die landesweiten Zahlen und die Zahlen für den Wahlkreis sind hier abrufbar.

Keine Hinweise auf Manipulationen

Hinweise auf Wahlbetrug oder eine Manipulation der Briefwahl gibt es nach Angaben von Beobachtern nicht. Politikwissenschaftler Kai Arzheimer sagte kürzlich der MAZ, die Bundestagswahl und auch die Briefwahl seien „sehr sicher“.

Zum Wahlkreis 62 gehören der Landkreis Dahme-Spreewald, Teltow-Fläming ohne Ludwigsfelde, Jüterbog und Niedergörsdorf sowie Lübbenau im Landkreis Oberspreewald-Lausitz.

