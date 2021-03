Dahme-Spreewald

Seit einem Jahr fordert der Landkreis Dahme-Spreewald eine Verlängerung der RB 22 nach Lübben. Durchgedrungen ist der Landkreis bislang nicht, in Potsdam lehnt man die Verlängerung ab. Nun bekommt der Landkreis aber Unterstützung von der Industrie- und Handelskammer Cottbus, die bei dem Thema ebenfalls Druck aufbauen will.

Am Montag stellte die Kammer eine Studie vor, laut der die Verlängerung der RB22 die einfachste Möglichkeit wäre, den Spreewald und die Lausitz direkt an den BER anzubinden. Und das sei dringend nötig, sagt IHK Generalmanager Jens Krause. „Wir erwarten einen sprunghaften Anstieg der Fluggastzahlen nach dem Ende der Pandemie, auch die Pendlerzahlen werden weiter steigen. Deshalb brauchen wir eine schnelle und Direktanbindung des Südens an den Flughafen.“

Wartezeiten beim Umsteigen machen die Bahn unattraktiv

Aktuell ist der Süden von Dahme-Spreewald über zwei Bahnlinien mit dem Norden verbunden: den RE2 und die RB24. Beide fahren aus Richtung Lübbenau nach Königs Wusterhausen, biegen von dort aus aber in verschiedene Richtungen ab. Wer zum Flughafen BER will, muss in Königs Wusterhausen umsteigen. „Dort wartet man zwischen 15 und 27 Minuten. Für viele Reisende und Arbeitnehmer ist das ein Grund, nicht die Bahn zu nutzen“, so Jens Krause.

Laut derzeitigen Plänen des Verkehrsverbundes Berlin Brandenburg (VBB) soll sich daran aber frühestens 2025 etwas ändern. Dann nämlich soll eine neue Regionalexpress, der RE20, von Cottbus über Königs Wusterhausen zum BER und weiter zum Hauptbahnhof fahren. Allerdings nur, wenn bis dahin der entsprechende Abschnitt der Dresdener Bahn in Berlin fertiggestellt ist, andernfalls wird es noch später.

Planer Teschner: Verlängerung ist möglich, sinnvoll und zu empfehlen

Aber schon jetzt ließe sich eine Anbindung mit einer verlängerten RB22 schnell und unkompliziert schaffen, sagt Bertram Teschner, Verkehrsplaner und Geschäftsführer des von der IHK beauftragten Büros Spreeplan. Die RB 22 pendelt derzeit zwischen Potsdam und Königs Wusterhausen und fährt dabei auch den BER an. Der Zug wendet in Königs Wusterhausen, eine Verlängerung nach Lübben sei technisch aber möglich, sinnvoll und aus planerischer Sicht zu empfehlen, sagt Teschner.

Verkehrsplaner Bertram Teschner. Quelle: Oliver Fischer

Vorteile gebe es einige: Der Zug könne in Lübben deutlich problemloser Wenden als im knapp bemessenen Königs Wusterhausener Bahnhof. Es könnten laut Studie etwa 1000 Fahrgäste zusätzlich erreicht werden, was auch die bisherigen, teilweise völlig überfüllten Linien deutlich entlasten würde. Ein weiterer Vorteil wäre, dass mit einer verlängerten RB22 auch Potsdamer direkt per Bahn zum Tropical Islands fahren könnten. Problematisch seien lediglich die Kosten, so Teschner. Etwa eine halbe Million Euro wäre für die Anschaffung eines zusätzlichen Zuges nötig, dazu – je nach Takt – 1,4 bis 4 Millionen pro Jahr für den Betrieb.

IHK-Generalmanager: „Werden uns nicht mit Nein abspeisen lassen“

Der Linke Landtagsabgeordnete und frühere Finanzminister Christian Görke wies bei der Pressekonferenz allerdings darauf hin, dass das Land 200 Millionen Euro für genau solche Zwecke in der Rücklage angespart habe. „Das Geld einzusetzen wäre hier nötig und möglich“, so Görke.

Die IHK will nun beim Land darauf drängen, und sich dafür auch mit weiteren Partnern abstimmen. Jens Krause: „Wir werden uns nicht mit dem bisherigen Nein abspeisen lassen.“

Spreeplan hatte in der neuen Studie auch untersucht, ob auch eine weitere Verlängerung der RB22 bis nach Cottbus sinnvoll wäre. Das wurde aber verneint. Wegen des eingleisigen Streckenabschnitts zwischen Lübbenau und Cottbus können auf dieser Strecke so wenig Züge fahren, dass die RB22 schon im jetzigen Fahrpan nicht mehr vernünftig eingetaktet werden könnte. Ab 2022 wäre eine solche Verlängerungen aufgrund von weiteren Umstrukturierungen auf der Strecke völlig ausgeschlossen.

Von Oliver Fischer