Dahme-Spreewald

Zeesen bleibt der einzige Ort in Dahme-Spreewald, an dem Luftschiffe gebaut worden sind. Drei an der Zahl sollen es zwischen 1916 und 1925 im Schütte-Lanz-Werk in Zeesen gewesen sein. Auf dem Gelände befindet sich heute der gleichnamige Gewerbepark. Zuletzt machte ein Unternehmen aus Friedersdorf in Sachen Luftschiffbau von sich reden.

Doch diese Vorstellungen bleiben ein Luftschloss wie die Transportluftschiffe von Cargolifter, die zur Jahrtausendwende in Brand gebaut werden sollten. Immerhin entstand dort eine riesige Werfthalle, die größte frei tragende Halle der Welt, die heute einen Tropenpark beherbergt.

Präsentation eines Luftschiffes in Friedersdorf

In Friedersdorf präsentierten Ingenieure vor drei Jahren ihren Entwurf für ein Luftschiff, das Passagiere und Frachten befördern sollte. Das Modell namens HGZ 129 M sorgte zwanzig Jahre zuvor schon einmal für Schlagzeilen, war aber eher ein Phantom, weil es keine Veröffentlichungen dazu gab. Die legten die Friedersdorfer 2018 vor. An der mehrere Hundert Seiten dicken Machbarkeitsstudie arbeiteten Experten aus ganz Deutschland mit, wie es damals hieß.

Die Nutzung mit Modulen wurde als weltweit einzigartig gepriesen. Den Einsatzmöglichkeiten seien deshalb keine Grenzen gesetzt, selbst ein OP-Saal könne angedockt werden. Nebenbei wird auch noch das Klima geschont, der Antrieb per Wasserstoffturbine soll emissionsfrei sein. Bundes- und Landespolitiker winkten allerdings ab, wenn es um eine finanzielle Förderung ging. Sie wollen seit der Cargolifter-Pleite von Luftschiffen nichts mehr hören. Knapp 50 Millionen Euro Fördermittel waren geflossen.

Mini-Luftschiff in der früheren Cargolifter-Halle in Brand. Quelle: Detlev Scheerbarth

Die MAZ wollte wissen, was aus dem Friedersdorfer Luftschiff-Projekt geworden ist. Aber die einst so gesprächigen Luftschiff-Experten geben sich inzwischen zugeknöpft. Auf die Anfragen reagierten sie nicht. So bleibt als vorläufiges Fazit, dass ihr Projekt doch nur heiße Luft war.

Allerdings brachte die Recherche doch noch etwas zu Tage. Denn Cargolifter ist in Dänemark wieder auferstanden. In Odense ist eine Niederlassung namens Levicraft gegründet worden, die Leviship-Luftschiffe bauen will.

Dänisches Ministerium informiert über Cargolifter-Nachfolger

Das dänische Außenministerium informiert auf seiner Internetseite darüber. Die Luftschiffe basieren demnach auf dem Cargolifter CL 160, der einst in Brand gebaut werden sollte. Chef der Firma ist der Cargolifter-Gründer Carl von Gablenz. Er ist immer noch überzeugt davon, dass es einen Bedarf für Transport-Luftschiffe gibt.

Das Leviship-Luftschiff soll ein paar Nummern kleiner als der Cargolifter werden. Eine große Werfthalle wie in Brand in Odense geplant. Brandenburg kam als Standort dafür nicht mehr in Frage, wie von Gablenz vor zwei Jahren in einem Interview sagte.

Cargolifer-Chef Carl von Gablenz blickt mit Wehmut zurück

Cargolifter ging 2002 pleite. Bei einem Besuch in Brand vor zwei Jahren blickte der Cargolifter-Chef mit Wehmut zurück. Er trauerte der „weltweit größten Infrastruktur“ für Luftschiffe nach, die er aus dem märkischen Sand gestampft hatte. Der Landkreis Dahme-Spreewald war einer der wenigen Unterstützer, die das Unternehmen hatte, als die Schwierigkeiten immer größer wurden. Als es von Land und vom Bund schon längst kein Geld mehr gab, machte der Kreis weitere Millionen für Cargolifter locker.

Mit seinem Ortsteil Zeesen bleibt Königs Wusterhausen weiter der einzige Standort in Dahme-Spreewald an dem Luftschiffe gebaut wurden. Die Produktion wurde nach dem Ersten Weltkrieg eingestellt. Eine Gedenktafel erinnert an das Unternehmen Schütte-Lanz. Namensgeber Johann Schütte war allerdings umstritten. Kritiker sehen in ihm einen militanten Nationalisten und forderten deshalb vor einigen Jahren die Umbenennung des Parks.

Von Frank Pawlowski