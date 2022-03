Dahme-Spreewald

Von den gut 1,5 Millionen Menschen, die seit Kriegsbeginn aus der Ukraine geflüchtet sind, kommen immer mehr in Dahme-Spreewald an. Allerdings bislang nicht auf einem offiziellen Weg – was es schwer macht, einen Überblick zu bekommen.

Bei der Kreisverwaltung, die die Unterkünfte für Geflüchtete betreibt und für die Unterbringung von Asylsuchenden zuständig ist, ist von den bis zu 750 Ukrainern, die erwartet werden, zumindest bislang noch keiner vorstellig geworden. Diejenigen, die kommen – aktuell fast ausschließlich Frauen mit Kindern – kommen über Privatkontakte und werden auch privat beherbergt.

300 Ukrainer schon vor dem Krieg in LDS

Das passiert zum Teil über ukrainische Verwandte, erzählt etwa Swantje Rosenboom, die das Projekt „LDS integriert“ leitet. Rund 300 Ukrainer waren schon vor dem Krieg im Landkreis ansässig – viele von ihnen lotsen nun Familienangehörige oder Bekannte in den Landkreis und lassen sie auch bei sich wohnen. „Wir wissen von einer Frau in Teupitz, zu der in den vergangenen Tagen Angehörige gekommen sind“, sagt sie. Ähnliche Beispiele gibt es mehrere.

Heidesees Bürgermeister Björn Langner (BfB) kann von Heideseern, die Freunde und Bekannte aus der Ukraine bei sich untergebracht haben, berichten. „Da das auch ohne Verfahren geht, bekommen wir gar nicht alles mit“, sagt Langner. Seine Gemeinde hatte in den vergangenen Tagen mehr als 200 Unterkünfte für Geflüchtete ohne private Unterkunftsmöglichkeit organisiert, darunter auch Plätze in den Kiezen, die auch vereinzelt schon belegt sind.

Mittenwalder Feuerwehrleute holen Familien aus Warschau

In Mittenwalde hingegen läuft vieles direkt über die Stadt, weil etwa Karin Stiegmann, Beauftragte für die Städtepartnerschaften im Rathaus, einen kurzen Draht in die ukrainische Partnergemeinde Machniwka hat. Am Sonntag etwa bekam sie einen Anruf aus Warschau, wo fünf Ukrainer gestrandet waren, die nach Mittenwalde wollten. Mitglieder der Mittenwalder Feuerwehr fuhren sofort los, gegen Mitternacht waren sie wieder zurück. Im Gepäck: Zwei ukrainische Mütter und drei Kinder, die vor sieben Jahren schon aus der Ostukraine nach Kiew flüchten mussten. „Sie hatten vier Tage lang nicht geschlafen. Man hat nur Traurigkeit in den Gesichtern gesehen“, sagt Karin Stiegmann.

Der Bahnhof in Kiev am Montagmorgen. Quelle: privat

Die Familien kamen erst einmal privat unter. Auch in den Tagen zuvor hatten Bürger aus Mittenwalde schon Ukrainer aufgenommen, insgesamt sind in Mittenwalde aktuell 14 Geflüchtete bekannt. Aktuell werden laut Bürgermeisterin Maja Buße (CDU) noch zwei Rentnerpaare aus Kiew erwartet, die mit dem Auto nach Mittenwalde kommen.

Hilfsaufrufe von Städten und Gemeinden

Direkt aus Machniwka, das rund 200 Kilometer südwestlich von Kiew liegt, sei aktuell aber noch niemand dabei. Die Einwohner dort wollen weiter ihre Gemeinde verteidigen, sagt Karin Stiegmann. Die Lage in der Gemeinde sei angespannt. Kampfhandlungen rücken näher, Lebensmittel gehen zur Neige. „Mittlerweile haben sie dort kein Essen mehr, nur noch Brot“, sagt sie. Ob Lebensmittelspenden über Hilfsorganisationen bis nach Machniwka kommen, sei ungewiss.

Um zu unterstützen, hat die Stadt – wie die meisten anderen auch – einen Hilfeaufruf veröffentlicht, auf den hin unter anderem Aldi Lebensmittel und Kleidung in größerem Umfang spendete. Nach Machniwka können diese Spenden aber nicht gebracht werden – es gibt keinen sicheren Weg dorthin. Die Spenden werden deshalb nun nach Luckau transportiert, das eine polnische Partnerstadt in Grenznähe zur Ukraine hat. Dort seien viele Flüchtende aufgenommen worden. Deshalb sollen am Mittwoch ein Hilfstransport dorthin starten.

Spenden in Heidesee und Bestensee eingelagert

Am Wochenende wurden auch in anderen Gemeinden gesammelt, um Geflüchteten helfen zu können, die in den Landkreis kommen. „Die Resonanz war der Hammer“, sagt Heidesees Bürgermeister Björn Langner. Dabei kamen große Mengen Kleidung, Hygieneartikel und sonstige Waren des täglichen Bedarfs zusammen. Die Spenden wurden in Heidesee und Bestensee eingelagert, sie sollen später an Geflüchtete verteilt werden, die im Norden des Landkreises unterkommen.

Hilfsaktionen gibt es immer noch zahlreiche in Dahme-Spreewald. Landrat Stephan Loge (SPD) hatte zuletzt aber auch darum gebeten, die Aktionen zu koordinieren.

Damit die Ukrainer auch Sozialleistungen und eine Krankenversicherung bekommen, müssen sich allerdings registrieren. Das geht derzeit nur in Eisenhüttenstadt. Die Stadt Mittenwalde hat deshalb für Dienstag bereits einen Gruppentransport dorthin organisiert. Im Hintergrund wird wird nach MAZ-Informationen aber schon daran gearbeitet, eine Außenstelle der Ausländerbehörde in Schönefeld zu etablieren. Diese soll den Geflüchteten dann den Weg nach Eisenhüttenstadt ersparen.

Von Oliver Fischer und Laura Verseck