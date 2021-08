Dahme-Spreewald: Infektionen mit Corona im Tropical Islands

Brand

Der Landkreis Dahme-Spreewald informiert darüber, dass sich im Tropical Islands in Brand nachweislich fünf Personen mit dem Corona-Virus infiziert haben. Das Gesundheitsamt ist den Mitteilungen zweier Gesundheitsämter gefolgt. Am Donnerstag gab es einen Vor-Ort-Termin. Das Gesundheitsamt hat dabei in Zusammenarbeit mit dem Management von Tropical Islands das Hygienekonzept geprüft.

Das Gesundheitsamt hat die Empfehlung ausgesprochen, die Einhaltung der sogenannten AHA-Regeln im Blick zu behalten. Stefan Wichary, Gesundheitsdezernent des Landkreises, betont „den guten und regelmäßigen Austausch und gute Kooperation mit dem Tropical Islands. Alle Beteiligten arbeiten daran, den sicheren Besuch zu gewährleisten.“

Gäste im Besuchszeitraum vom 18. bis 22. August werden durch Tropical Islands per E-Mail über die Infektionsfälle informiert. Falls Symptome auftreten, wird dringend empfohlen, einen Arzt aufzusuchen. Allen Besuchern werden Corona-Schnelltests (Antigen-Test) empfohlen.

Von MAZonline