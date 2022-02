Dahme-Spreewald

54 neue Coronainfektionsfälle wurden für Samstag im Landkreis Dahme-Spreewald gemeldet. Damit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit bei 1549,8. Für den Tag zuvor sind laut Dashboard des Landes Brandenburg 385 Neuinfektionen erfasst.

Noch vor wenigen Tagen, am 23. Februar, wurde die Sieben-Tage-Inzidenz mit 1810,6 angegeben – das war der höchste Wert bislang im Landkreis Dahme-Spreewald. Seit Beginn der Pandemie sind nunmehr 34 988 Covid-19-Infektionen im Landkreis registriert worden. Weitere Todesfälle aufgrund von Corona sind derzeit nicht zu beklagen. Insgesamt verstarben im Landkreis 351 Menschen wegen einer Corona-Erkrankung.

Von den 35 zur Verfügung stehenden Intensivbetten sind derzeit 26 belegt. Laut DIVI-Intensivregister befindet sich in Dahme-Spreewald derzeit nur noch eine an Corona erkrankte Person in intensivmedizinischer Behandlung und wird invasiv beatmet.

Am Samstag wurden im Impfzentrum Schönefeld die letzten Impfungen gegen Corona vorgenommen. Dahme-Spreewalds Gesundheitsdezernent Stefan Wichary hatte im Vorfeld informiert, dass „das überregionale Impfzentrum Schönefeld geschlossen und zurückgebaut“ werde. Grund ist die deutlich zurückgegangene Nachfrage. Für bis zu 1000 Impfungen pro Tag war es konzipiert. In der sechsten Kalenderwoche waren insgesamt nur noch 283 Impfungen verabreicht worden.

Die Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. hatte das Impfzentrum in den vergangenen drei Monaten betrieben. Das Impfzentrum im Nachbarlandkreis Teltow-Fläming in Luckenwalde wird vorerst weitergeführt. Ansonsten ist es weiterhin möglich, in Dahme-Spreewald über niedergelassene Ärzte, ärztliche Einrichtungen sowie Betriebsärzte Schutzimpfungen zu erhalten. Weitere Informationen gibt es unter www.brandenburg-impft.de. Ausreichend Impfstoff für alle Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen sei im Landkreis vorhanden, heißt es von der Kreisverwaltung. Im Laufe der nächsten Tage wird zusätzlich der Impfstoff von Novavax verfügbar sein.

Von Karen Grunow