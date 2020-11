Dahme-Spreewald

Am 18. Oktober, also vor drei Wochen, gab die Kreisverwaltung Dahme-Spreewald eine Mitteilung heraus, die Einfluss auf das gesellschaftliche Leben im Landkreis nehmen sollte. Der Inzidenzwert – also die Zahl der Corona-Infektionen auf 100.000 Einwohner gerechnet – war zum ersten Mal über 35 gestiegen. Private und öffentliche Veranstaltungen wurden deshalb eingeschränkt. Neun Tage später wurde Dahme-Spreewald dann zum Corona-Risikogebiet erklärt, weil die Inzidenz einen Wert von über 50 erklommen hatte. Und jetzt, nach einer Woche im November, liegt die Inzidenz bei 112 – zumindest laut den Zahlen, die der Landkreis und das Land Brandenburg kommunizieren.

Wer allerdings auf das Covid-19-Dashboard des Robert-Koch-Instituts schaut, wird dort eine ganz andere Datenlage sehen. Während weite Teile Deutschlands dort wegen der virulenten Ausbreitung des Corona-Virus tief-rot eingefärbt sind, kommt Brandenburg noch in vergleichsweise freundlichen Orangetönen daher. Dahme-Spreewald leuchtete am Donnerstag dieser Woche sogar noch hellgelb, als nahezu einziger Landkreis deutschlandweit. Der Inzidenzwert wurde mit 22 angegeben. Am Freitag lag er laut RKI bei 36. In den kritischen Bereich über 50 stieg er dort noch nie.

Kreisverwaltung Dahme-Spreewald : „Maßgeblich sind die Zahlen des Landes“

Dieser deutliche Unterschied in der Datenlage verunsichert viele Einwohner des Landkreises. Anfragen dazu werden nahezu täglich an die Kreisverwaltung, ans Land oder an die MAZ gestellt. Kreissprecher Bernhard Schulz hat sich dafür bereits eine Standardantwort zurechtgelegt, die er zu zahlreichen Gelegenheit herunterrattern muss. „Maßgeblich sind unsere Zahlen und die Zahlen des Landes“, sagt Schulz. Pflicht des Landkreises sei es, die aktuellen positiven Befunde zu erfassen und ans Gesundheitsministerium des Landes zu melden. Das passiere jeden Morgen. Beim Ministerium werde dann der offizielle Inzidenzwert ermittelt und auf der Seite des Gesundheitsministeriums und auf der Seite des Landkreises kommuniziert. Punkt.

Und das Robert-Koch-Institut? Da läuft die Sache deutlich komplizierter. Das RKI bekommt die Daten nicht direkt von den Landkreisen, sondern von den jeweils zuständigen Landesbehörden, die die Daten erstmal sammeln. Es benötigt außerdem zu jedem Fall auch noch eine umfangreiche Dokumentation, die Zeit zum Erstellen braucht und teilweise in der Übermittlung fehleranfällig ist. Erst wenn diese Dokumentation vollständig vorliege, werde der Fall beim RKI auch eingepflegt, heißt es.

RKI : „Probleme bei der Datenübermittlung“

Auch unterschiedliche Meldezeitpunkte in den jeweiligen Ländern verzerren die Daten der RKI-Seite, was schon seit Wochen zu Unmut bei Landespolitikern führt. Die Werte des RKI hängen damit generell oft ein, manchmal zwei Tage hinterher. Aber: Das erklärt noch nicht, weshalb das RKI im Fall von Dahme-Spreewald aktuell offenbar nur jeden fünften Fall in seine Berechnung einfließen lässt.

Beim Robert-Koch-Institut antwortet man auf eine Anfrage dazu nur knapp. Es könne immer mal Probleme bei der Datenübermittlung geben, heißt es. „Bitte fragen Sie beim Landkreis nach.“

Dort hat man sich inzwischen dazu entschieden, gar nicht mehr auf die Daten des RKI zu verweisen. In der neuen Eindämmungsverordnung, die am Montag in Kraft tritt, heißt es ausdrücklich, dass für bestimmte Einschränkungen der Inzidenzwert maßgeblich ist, den das Land Brandenburg kommuniziert. Bisher ging es an diesen Stellen stets um die Werte des RKI. „Diese Änderung haben wir bewusst vorgenommen“, sagt die zuständige Dezernentin, Susanne Rieckhof. „Alles andere stiftet nur Verwirrung.“

