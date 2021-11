Dahme-Spreewald

Die Corona-Inzidenz in Dahme-Spreewald hat erstmals den Schwellenwert von 1000 durchbrochen. Am Donnerstag meldete das Landesamt für Gesundheit 396 neue Corona-Infektionen. Das ist erneut ein Tageshöchstwert. Die Inzidenz im Landkreis liegt damit bei 1038. Das ist die vierthöchste Inzidenz im Land. Mit 1800 Fällen in den vergangenen sieben Tagen ist LDS aber zahlenmäßig der am stärksten betroffene Landkreis in Brandenburg.

Wegen der hohen Zahlen treten im Landkreis Ende der Woche erneut verschärfte Regelungen in Kraft. Wie der Landkreis mitteilt, gelten zusätzlich zu den gerade in Kraft getretenen G-Regeln neue Einschränkungen für Hotspots mit einer Inzidenz von mehr als 750. Dass dabei der Betrieb von Diskotheken, Clubs und ähnlichen Einrichtungen untersagt wird und auch keine Festival und Tanzveranstaltungen mehr stattfinden dürfen, hat wohl nur geringe Auswirkungen. Clubs oder feste Diskotheken gibt es im Landkreis nicht. Weit gravierender dürften die Regelungen für Ungeimpfte sein: Für diese Gruppe gilt ab Freitag eine Ausgangssperre zwischen 22 und 6 Uhr.

Das sind die Ausnahmen für die Ausgangssperre in LDS

Ausnahmen davon sind allerdings möglich. Gründe können unter anderem der Besuch von Lebenspartnern, Wahrnehmung des Sorgerechts, Begleitung von hilfebedürftigen Personen oder schwer erkrankten Kindern sein. Auch wer dringend zum Therapeuten oder zum Tierarzt muss, zur Arbeit fährt, seine Arbeit oder ein Ehrenamt ausübt, auf die Jagd geht oder an Veranstaltungen teilnimmt, darf das zur Sperrstunde auch weiterhin ungeimpft tun.

Geimpfte müssen derweil ihren Impfnachweis immer bei sich führen. Da der Nachweis fälschungssicher sein muss, reicht dafür ein gelber Impfpass laut Coronaverordnung nicht mehr aus. Die digitalen Impfnachweise werden in fast jeder Apotheke ausgestellt.

Immer mehr Ausbrüche in Schulen, Kitas und Pflegeheimen

Die hohen Infektionszahlen führen auch dazu, dass immer mehr große Corona-Ausbrüche in Einrichtungen festgestellt werden. Laut Landkreis sind aktuell zwei Kitas und zwölf Schulen betroffen, wobei in einer Schule eine ganze Klasse bis Freitag aus dem Unterricht genommen wurde. Zudem sind in einem Seniorenheim gehäuft Fälle aufgetreten, in zwei Krankenhäusern, bei einem ambulanten Pflegedienst und einer betreuten Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung.

Impfungen ohne Termin werden am Freitag ab 14 Uhr im Schulzendorfer Rathaus angeboten. Dort impft ein mobiles Impfteam der Johanniter. Es sind allerdings nur 100 Dosen verfügbar. Am Sonnabend gibt es gleich mehrere große Impftermine: in Zeesen wird ab 9 Uhr im Evangelisch-Freikirchlichen Zentrum geimpft. Ebenfalls um 9 Uhr impft ein ortsansässiger Arzt im Bürgerzentrum in Halbe. Um 11 Uhr beginnt eine weitere Aktion in der Mehrzweckhalle in Mittenwalde.

Von Oliver Fischer