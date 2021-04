Dahme-Spreewald

Am Montag, 19. April, werden für Dahme-Spreewald 38 Neuinfektionen gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 144,6 (Vortag 124,1). Es ist der bisher höchste Wert im April, seit dem 14. April liegt er ununterbrochen über 100. Der Tiefstwert lag am 8. April bei 63,2. Der Inzidenzwert bezieht sich auf die Anzahl der in den vergangenen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Kreisgebiet.

Seit Anfang des vergangenen Jahres sind insgesamt 6313 Personen im Landkreis Dahme-Spreewald positiv auf das Virus SARS-CoV-2 getestet worden. Als aktuell infiziert sind 420 Personen, 5664 Menschen sind genesen. Dabei handelt es sich allerdings um einen Schätzwert. Es gibt keine Meldepflicht für Genesungen. 229 Menschen sind seit Beginn der Pandemie verstorben, in den zurückliegenden beiden Tagen waren keine neuen Todesopfer zu beklagen.

32 von 38 Corona-Intensivbetten in Dahme-Spreewald sind belegt

Nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensivmedizin (Divi), Stand 19. April, sind aktuell 32 der 38 Corona-Intensivbetten in Dahme-Spreewald belegt. Es werden neun Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt, ein Patient muss künstlich beatmet werden.

Für Dahme-Spreewald wurde der seit Ostern geltende Lockdown zunächst bis zum 25. April verlängert. Ab 19. April gelten außerdem die Bestimmungen der neuen Corona-Notbremse des Landes Brandenburg. Sie sieht unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre vor, wen die 7-Tage-Inzidenz an drei Tagen in Folge über 100 liegt.

Im Landkreis Dahme-Spreewald entstehen immer mehr Teststellen, in denen man sich auf das Coronavirus testen lassen kann. In Königs Wusterhausen wird am 20. April eine Teststelle in der Paul-Dinter-Halle eröffnet. Auf dem Lidl-Parkplatz in der Luckenwalder Straße ist seit dem 15. April eine Teststelle in Betrieb. Einmal in der Woche hat jede Bürgerin und jeder Bürger Anspruch auf einen kostenlosen Antigen-Schnelltest, den sogenannten „Bürgertest“. Eine Liste dieser Teststellen ist auf der Internetseite des Landkreises Dahme-Spreewald veröffentlicht.

Von Frank Pawlowski