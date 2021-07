Dahme-Spreewald

In Dahme-Spreewald hat man sich schon fast an die Afrikanische Schweinepest gewöhnt. Seit Ende vorigen Jahres ist der Landkreis schon mit der hoch ansteckenden Tierseuche befasst. Ein betroffenes Sperrgebiet reicht seit Oktober ins südliche Kreisgebiet. Die Sperrzone ist sein Monaten stabil eingezäunt und sie musste bislang auch – anders als in anderen Landkreisen – nicht erweitert werden. Der Zaun offenbar dicht, es konnten keine infizierten Tiere entkommen.

Auch innerhalb der Kernzone schien sich die Lage zuletzt zu beruhigen. Immer weniger befallene Kadaver waren gefunden worden. Zwar wird das Gebiet weiterhin regelmäßig mit Menschenketten, Suchhunden, Drohnen und Hubschraubern abgesucht. Aber auf den bislang letzten von insgesamt 76 positiv getesteten Kadavern stießen die Suchtrupps am 6. Juni. Seither gab es keine Funde mehr. Das klang zumindest ein bisschen nach Sicherheit.

Afrikanische Schweinepest in drei Ställen in Nachbarkreisen nachgewiesen

Aber spätestens in der vorigen Woche ist auch wieder deutlich geworden, dass es Sicherheit vor der Tierseuche, die allgemein ASP abgekürzt wird, so bald nicht geben wird. In den Nachbarkreisen Märkisch Oderland und Spree-Neiße ist das Virus in den vergangenen Tagen in drei Haustierbeständen nachgewiesen worden. Mehr als 200 Hausschweine mussten dort notgeschlachtet werden. Seither liegen bei den Schweinezüchtern die Nerven blank.

Und auch bei den Wildschweinen gab es zuletzt wieder schlechte Nachrichten. In Oder-Spree musste eine Kernzone erweitert werden, weil auch auf dem Gebiet der bislang nicht betroffenen Stadt Frankfurt Oder infizierte Tiere gefunden wurden. Und dann tauchten im Juni auch noch unweit der Stadt Beeskow infizierte Kadaver auf – relativ dicht an der Grenze zu Dahme-Spreewald.

Neuer Zaun in Oder-Spree ragt an den Landkreis Dahme-Spreewald heran

In Oder-Spree beginnt nun vieles wieder von vorn. Vor allem muss ein neues Sperrgebiet errichtet und ein neuer Zaun gebaut werden – in Abstimmung mit Dahme-Spreewald. Beide Landkreise hätten den Bau neuer Schutzbarrieren abgestimmt, heißt es in einer Mitteilung aus der Lübbener Kreisverwaltung. Ein Zaun soll bis in das Dorf Speichrow reichen, das zur Dahme-Spreewald-Gemeinde Schwielochsee gehört. Mit dem Zaun soll das Übergreifen der Seuche in gesunde Tierbestände verhindert werden.

Parallel muss man sich in Dahme-Spreewald aber auch um die Tiere kümmern, die sich noch in der eingezäunten Kernzone im Süden des Landkreises befinden. Kümmern heißt in diesem Fall: Suchtrupps müssen weiter nach Kadavern suchen. Vor allem aber müssen Jäger die noch verbliebenen Tiere töten.

Totalentnahme hat begonnen

Die so genannte Totalentnahme, also das Jagen aller noch lebenden Wildschweine im eingezäunten Gebiet, hat bereits begonnen. Der Landkreis hatte dazu Lebendfallen angeschafft, die auch schon zum Einsatz kamen. Landrat Stephan Loge kündigte in der vorigen Woche weitere Maßnahmen an. „Wir müssen zum Schutz der noch gesunden Wildschweinbestände und der Hausschweine alles daran setzen, dass wir keine dauerhafte ASP-Endemie bekommen“, sagt er. „Örtlich eingegrenzt haben wir die ASP, nun liegt es an den Jägern und Jägerinnen, mit den Behörden gemeinsam dieser Seuche auch zeitlich ein Ende zu setzen.“

Von Oliver Fischer