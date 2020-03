Zahl der Infizierten steigt auf 50

Dahme-Spreewald

Die Zahl der Menschen, die im Landkreis Dahme-Spreewald mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind, ist zum Ende der Woche sprunghaft angestiegen. Am Freitag wurden neun weitere Infektionen gemeldet. Damit sind im Landkreis jetzt 50 Menschen nachweislich an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankt. Vier davon befinden sich in stationärer Behandlung.

Wie das Gesundheitsamt in der täglichen Sitzung des Krisenstabes mitteilte, verteilen sich die neu nachgewiesenen Infektionen über den gesamten Landkreis. Zwei Betroffene stammen aus Königs Wusterhausen, zwei weitere leben in Zeuthen, zwei in der Gemeinde Heidesee, einer in Lübben, einer in Wildau und einer in Schönefeld. Damit sind in Königs Wusterhausen nun 15 Menschen mit Corona infiziert. In Lübben sind es acht, in Zeuthen sieben, in Schönefeld vier, in Mittenwalde vier, in Wildau vier, in Heidesee drei und in Eichwalde, Heideblick, im Amt Schenkenländchen und im Amt Unterspreewald jeweils einer.

Zahl der Infizierten in einer Woche verdoppelt

Bis auf die vier Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, werden alle von ihren Hausärzten betreut und befinden sich in häuslicher Quarantäne. Zum Zustand der stationär Aufgenommenen äußert sich das Gesundheitsamt nicht.

Seit dem vergangenen Wochenende hat sich die Zahl der Corona-Patienten im Landkreis damit verdoppelt. Am vergangenen Sonnabend hatte der Landkreis 25 Infizierte gemeldet. Seither wurden allerdings auch die Testkapazitäten in den Krankenhäusern und Hausarztpraxen deutlich erhöht. Im Schnitt werden derzeit pro Tag zwischen 40 und 60 Menschen auf eine Infektion getestet. Rund 90 Prozent der Verdachtsfälle sind nicht mit dem Coronavirus infiziert.

Effekt der Einschränkungen noch unklar

Ob die am Montag in Kraft getretene Eindämmungsverordnung und die damit verbundenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens schon einen Effekt auf die Zahl der Neuinfektionen haben, lässt sich noch nicht sagen. Die Erkrankten, die jetzt in die Statistik eingehen, haben sich wahrscheinlich alle schon vorher angesteckt.

Denn ob jemand mit dem Coronavirus infiziert, lässt sich nach Aussage des Robert-Koch-Instituts erst überprüfen, wenn Symptome auftreten. Das geschieht in der Regel fünf bis sechs Tage nach Übertragung der Viren.

Labore brauchen bis zu fünf Tage

Zudem dauert es eine gewisse Zeit, bis die Testergebnisse vorliegen. Im Landkreis unterscheiden sich die Wartezeiten je nach Abstrichzentrum derzeit erheblich, sagt Gesundheitsdezernent Carsten Saß. Während man in Luckau bereits nach zwei Tagen mit einem Ergebnis rechnen kann, dauert es in Königs Wusterhausen fünf Tage. Grund sind die unterschiedlichen Kapazitäten der Testlabore, mit denen die Krankenhäuser zusammenarbeiten.

Lesen Sie auch:

Von Oliver Fischer