Dahme-Spreewald

Die Führungsriege in der Kreisverwaltung ist nun auch wieder auf dem Papier vollzählig. Stefan Klein, langjähriger Kämmerer und zuletzt auch kommissarischer Wirtschaftsdezernent, ist am Mittwoch offiziell zum Dezernenten berufen worden. Zuvor hatte er noch einmal ein offizielles Bewerbungsverfahren durchlaufen müssen.

Klein ist ein Kind der Lübbener Verwaltung und hat sich dort im Laufe seiner Karriere hochgearbeitet. Vor mehr als 20 Jahren begann er im Kreistagsbüro, seit 2005 ist er in der Kämmerei tätig, wo er erst Sachgebietsleiter, dann Amtsleiter und schließlich 2015 offiziell Kämmerer wurde. Von 2001 bis 2014 war er außerdem Kreiswahlleiter.

LDS mit vier Dezernenten

Zum kommissarischen Dezernenten wurde Klein schließlich, weil der vorherige Wirtschaftsdezernent Heiko Jahn Ende 2019 als Geschäftsführer zur Wirtschaftsregion Lausitz wechselte und der Posten damit überraschend vakant wurde. Im vorigen Jahr wurde die Stelle noch einmal offiziell ausgeschrieben.

Stefan Klein bekleidet damit nun offiziell einen von vier Dezernenten-Posten in der Kreisverwaltung. Neben ihm vervollständigen noch Susanne Rieckhof (kommunale Angelegenheiten, Schulverwaltung), Stefan Wichary (Soziales, Jugend, Gesundheit, Kultur) und Heike Zettwitz (Bauordnung, Verkehr) den Führungsstab.

Landratswahl steht 2023 an

Nach einigen Abgängen und Rochaden in den vergangenen Jahren steht der nächste planmäßige Wechsel in der Führung der Kreisverwaltung eine Etage höher an. Die Amtszeit von Landrat Stephan Loge endet 2023. Allgemein wird davon ausgegangen, dass Loge, der dann 64 Jahre alt ist, nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung steht.

