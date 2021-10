Dahme-Spreewald

Der 11.11. naht, die Karnevalszeit beginnt. Wird sie wieder Corona zum Opfer fallen wie im Vorjahr? Die MAZ fragte bei Vereinen nach. Die gute Nachricht für alle Narren – in diesem Jahr darf wieder Fasching gefeiert werden. Es gibt aber nur zwei Veranstaltungen zum Saisonstart.

Noch kein Feier-Marathon in der Karnevalszeit

Früher begann am 11. November ein Feier-Marathon mit zahlreichen großen und kleinen Veranstaltungen. Davon kann heutzutage keine Rede mehr sein. In der Faschingshochburg Mittenwalde, wo die fünfte Jahreszeit sogar noch etwas früher beginnt, ist man trotzdem froh, wieder durchstarten zu können. „Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir endlich wieder etwas machen können“, sagt Oliver Bergmann, der 1. Vorsitzende des Mittenwalder Karnevalvereins Rot-Weiß-Grün, MKV.

Bei Festumzügen war ganz Mittenwalde auf den Beinen

Bei den Festumzügen in Mittenwalde war sonst die ganze Stadt auf den Beinen. 800 Teilnehmer waren dabei, weitere 1000 Menschen säumten die Straßen. Dieses Spektakel wird es Corona bedingt auch in diesem Jahr nicht wieder geben. Der Verein könnte die Einhaltung der Auflagen bei dieser Größenordnung gar nicht ermöglichen, sagt Oliver Bergmann. „Das hat man nicht mehr unter Kontrolle.“

Karnevalsumzug 2018 in Mittenwalde. Quelle: Gerlinde Irmscher

Die geplante Karnevalsfeier zum Saisonauftakt ist vergleichsweise klein. Sie steigt auf der Festwiese. Die Besucherzahl ist begrenzt. Deshalb macht der Verein nicht groß Werbung dafür. Die Nachfrage ist trotzdem enorm. Schon am ersten Tag des Kartenverkaufs stand das Telefon nicht still.

Ausschnitte aus dem Programm der Vorjahre

Das Publikum bekommt Ausschnitte aus den Programmen der Vorjahre zu sehen. „Jede Gruppe des Vereins führt etwas auf“, so Oliver Bergmann. Zuvor wird auf dem Pulverturm die Vereinsfahne gehisst und die Narren übernehmen mit dem Rathausschlüssel wieder vorübergehend die Macht in der Stadt. Weitere Veranstaltungen sind erst einmal nicht geplant. Die traditionellen Karnevalsfeiern für Senioren und Kinder stehen in den Sternen.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für den Verein war es trotzdem ein riesiger Kraftakt. Für die eine Faschingsfeier musste umfangreiches Hygienekonzept erarbeitet werden. So gilt für Besucher die 3-G-Regelung für Corona, sie müssen also geimpft, genesen oder negativ getestet sein. „Für uns Ehrenamtliche war es extrem aufwendig, uns durch den Paragrafendschungel zu hangeln. Das ging nur in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung.“

Um 11.11 Uhr am Stadtbrunnen in Königs Wusterhausen

In Königs Wusterhausen wird am 11. November um 11.11 Uhr am Stadtbrunnen die neue Karnevalssaison eröffnet. Die Karnevalsgesellschaft Königs Wusterhausen 1954 krönt das Prinzenpaar und übernimmt das Regiment in der Stadt. Die Narren sorgen eine Stunde lang im Stadtzentrum mit Tanz und Musik für gute Laune. Weitere öffentliche Veranstaltungen wie in Mittenwalde in diesem Jahr nicht mehr geplant.

Im November findet im Volkshaus in Wildau eine vereinsintern Feier statt, bei denen die 2-G-Regel gilt. Nur geimpfte oder genesene Besucher kommen rein. „Wir planen eine komplette Saison“, sagt Präsidentin Carola Gropp, die das Amt im Mai von der langjährigen Vorgängerin Jutta Jünemann übernahm.

Männertanzturnier und Kinderfasching in Februar

So stehen am 22. Januar 2022 das Männertanzturnier und am 19. Februar der Kinderfasching im Kalender. Ebenfalls im Februar solle einen Karnevalsball und eine Faschingsfeier für Jung und Alt am Nachmittag geben. Der Vorverkauf hat noch nicht beginnen, für den Kinderfasching gibt es Karten ohnehin nur am Veranstaltungstag. Ob alle Feiern stattfinden können, hängt vom Verlauf der Corona-Pandemie und den jeweiligen Bestimmungen ab.

Neuauflage des Youtube-Karnevals in Mittenwalde möglich

In Mittenwalde hat man aus diesem Grund auf eine komplette Saisonvorbereitung verzichtet. „Jeder Verein entscheidet das nach seinen Möglichkeiten, uns sind die Unwägbarkeiten zu groß“, sagt Vorsitzender Oliver Bergmann. Sang- und klanglos wird die Saison trotzdem nicht enden. Es könnte wieder einen virtuellen Karneval wie in diesem Februar geben. Auf Youtube wurde live moderiert und es wurden Videos von früheren Feiern gezeigt. „Das war ein großer Erfolg“, berichtet Oliver Bergmann. Bis zu 1000 Zuschauer verfolgten das zu Hause.

In Schönefeld sind die närrischen Zeiten schon vor Corona zu Ende gegangen. Der Schönefeder Carneval Club SKC, der aus dem Zeuthener Carneval Club hervorging, hat sich aufgelöst. Es fanden sich einfach keine neuen Mitglieder mehr.

Von Frank Pawlowski