Dahme-Spreewald

In Dahme-Spreewald lag die 7-Tage-Inzidenz am 20. April bei 142,8 – das ist nur eine leichte Veränderung zum Vortag (144,6). Es wurden 13 Neuinfektionen gemeldet, 38 waren es am Montag. Die Datenlage ist insgesamt unübersichtlich und lückenhaft. So gibt es beim Landkreis derzeit keine aktuellen Zahlen zur Impfquote.

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind zwei weitere Todesopfer zu beklagen. Ihre Zahl seit Beginn der Pandemie ist auf 231 gestiegen. Es gibt bisher insgesamt 6326 bestätigte Infektionen. 5669 Menschen sind genesen. Aktuell sind 428 Menschen mit dem Virus infiziert, 26 von ihnen befinden sich in stationärer Behandlung.

Laut der bisherigen gemeldeten Zahlen wurden insgesamt 11.165 Testungen in Dahme-Spreewald durchgeführt, wie das Landratsamt auf MAZ-Anfrage mitteilte. Davon waren 33 Testungen positiv. Das Gesundheitsamt hat Daten von 14 der rund 40 Teststellen im Landkreis Dahme-Spreewald geliefert bekommen. „Es ist daher davon auszugehen, dass die wirkliche Anzahl an durchgeführten Bürgertestungen deutlich höher liegt“, sagte eine Sprecherin. Genauere Zahlen könnten erst im Verlauf der nächsten Wochen genannt werden.

Die Schnelltests würden die 7-Tages Inzidenz aber „nicht grundsätzlich beeinflussen“. Erst die medizinischen PCR-Testergebnisse laufen in die 7-Tages-Inzidenz ein.

Keine konkreten Zahlen für Impfungen

Für die Impfungen liegen keine konkreten Zahlen für den Dahme-Spreewald vor. Mit den zusätzlichen Impfdosen kann der Landkreis bis Ende Mai 4.152 Impfungen (Erst- und Zweitimpfungen) durchführen. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit dem Klinikum Dahme-Spreewald. Lehrer, Krankenhausmitarbeiter, Pflegekräfte, Erzieher, Einsatzkräfte der Feuerwehren und Polizei werden berücksichtigt.

Die Impfquote liegt in Brandenburg derzeit bei 19,6 Prozent. Für Dahme-Spreewald kann das Landratsamt keine Impfquote nennen. Der Reproduktionswert, R-Wert, für Brandenburg liegt bei 1,11 (Stand: 18. April). Für den Landkreis liegt er ebenfalls nicht vor. Der R-Wert gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter im Schnitt ansteckt.

Nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensivmedizin (Divi), Stand 20. April, werden aktuell sieben Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt, niemand wird derzeit künstlich beatmet. Jedes fünfte Intensivbett in Dahme-Spreewald ist derzeit mit Covid-Patienten belegt.

Von Frank Pawlowski