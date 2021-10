Dahme-Spreewald: Kieze erhalten Millionen aus SED-Vermögen

Dahme-Spreewald

Drei Projekte im Landkreis Dahme-Spreewald sollen große Geldbeträge aus dem alten SED-Vermögen für umfangreiche Investitionen erhalten. Einen entsprechenden Beschluss hat das Regierungskabinett am Dienstag gefasst. Profitieren sollen davon die beiden Kieze Hölzerner See und Frauensee, das Frauenhaus des Landkreises sowie die KZ-Gedenkstätte in Jamlitz/Lieberose.

Insgesamt standen dem Land Brandenburg mehr als 38 Millionen Euro aus dem Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der DDR zur Verfügung. Mit dem Geld sollen Investitionen in soziale, wirtschaftliche und kulturelle Projekte gefördert werden. Zur Frage, welche Projekte sinnvollerweise gefördert werden, habe es vorher mehrere Abstimmungsrunden gegeben, sagt der SPD-Landtagsabgeordnete Ludwig Scheetz. Letztlich kamen 33 Projekte zum Zuge, von denen vier in Dahme-Spreewald liegen.

Baulich noch teilweise auf DDR-Stand

Alle davon haben das Geld dringend nötig. Die Kieze etwa sind zwar einer der größten Tourismustreiber im Landkreis und verzeichnen Jahr für Jahr hohe Übernachtungszahlen. Baulich sind die Einrichtungen aber in weiten Teilen noch auf einem Stand aus DDR-Zeiten. Das Land hat für alle fünf Kieze, die es in Brandenburg gibt, 3,7 Millionen Euro bereitgestellt, mit denen unter anderem Unterkünfte modernisiert und Sanitärbereiche erneuert werden sollen.

Aus Eigenmitteln wären solche Investitionen für die Kieze derzeit nicht möglich. Nach dem den Einrichtungen im Corona-Jahr 2020 ein Großteil der Einnahmen weggebrochen sind, verzichtete der Landkreis, dem die Grundstücke gehören, schon auf die Pacht, um die Existenz der Kinder- und Jugendeinrichtungen zu sichern.

Hoher Verschleiß im Frauenhaus

200.000 Euro bekommt das Frauenhaus Dahme-Spreewald. Dort sollen laut Staatskanzlei unter anderem die Zimmer und die Gemeinschaftsküchen erneuert werden. Das Haus wurde zwar erst vor rund zehn Jahren saniert. „Aufgrund der Fluktuation in unserem Haus sind diese Räume einem großen Verschleiß ausgesetzt“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, Elke Voigt. Im Frauenhaus finden Frauen und ihre Kinder Zuflucht vor häuslicher Gewalt.

Eine Million für Gedenkort Jamlitz

Die Gedenkstätte in Jamlitz erhält etwas mehr als eine Million Euro. Mit dem Geld soll ein ehemaliges Wohnhaus, das zum Gedenkort gehört, saniert und mit Arbeitsräumen, Archiv und Bibliothek für die Bildungsarbeit ausgestattet werden. In Jamlitz befand sich in der Zeit des Nationalsozialismus ein Außenlager des KZ Sachsenhausen. Nach dem Krieg wurde das Lager als NKWD-Speziallager weitergenutzt.

Von Oliver Fischer