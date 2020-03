Kreistag beschließt große Radweg-Offensive

Dahme-Spreewald

Wenn in den vergangenen Jahren über Verkehrsprobleme in Dahme-Spreewald gesprochen wurde, ging es meistens um Autos, eventuell noch um den ÖPNV. Der Kreistag von Dahme-Spreewald hat nun aber auf Initiative von Grünen und SPD das Fahrrad deutlich stärker in den Mittelpunkt gerückt – und gleich mit mehreren Beschlüssen die Grundlage dafür gelegt, dass in den nächsten Jahren wohl Millionen Euro in Fahrradwege investiert werden.

Zu aller erst soll es um den Radschnellweg von Königs Wusterhausen zum BER gehen. Die vier Meter breite Radstrecke, die mit möglichst wenig Ampeln und Straßenquerungen vom A10-Center über Waltersdorf direkt zum BER führen soll, ist seit fast zehn Jahren im Gespräch. Schon 2012, 2013 und 2016 wurden im Dialogforum Beschlüsse dazu gefasst, auch eine grobe Streckenführung liegt vor. Aber weil mehrere Baulastträger involviert sind und bislang niemand die Initiative übernommen hat, ist noch immer kein Asphalt gegossen – was langsam zum Problem wird, sagt die Grüne Kreistagsabgeordnete Andrea Lübcke.

Kreis ist nun für Bau von Radschnellweg verantwortlich

Im Oktober soll der BER eröffnen, Amazon wird wohl im Frühjahr in Betrieb gehen, rund um den Flughafen werden insgesamt bis zu 85.000 Arbeitsplätze entstehen. „Die Leute müssen da alle hinkommen, und so viel Platz für Autos gibt es gar nicht“, so Lübcke.

Der Kreistag hat sich deshalb nun selbst für den Bau des Radschnellweges verantwortlich erklärt – und der Kreisverwaltung gleich entsprechende Aufträge erteilt. Schnellstmöglich soll eine Machbarkeitsstudie beauftragt werden, damit anschließend Fördergeld beim Bund beantragt werden kann. Kein ganz unwichtiger Punkt, denn der Schnellweg dürfte um die 14 Millionen Euro kosten. Und der Bund, der Radschnellwege derzeit als besonders wichtig einstuft, bezahlt bis zu 90 Prozent davon.

Entlang der L400 zwischen Königs Wusterhausen und Waltersdorf gibt es bislang praktisch keinen Fahrradweg. Quelle: Josefine Sack

Ziel müsse es sein, dass der Landkreis noch in diesem Jahr Fördergeld beantragt – und spätestens in drei Jahren Radfahrer in Größenordnungen auf direktem Weg von Königs Wusterhausen zum Flughafen und weiter nach Berlin fahren können, so Lübcke.

Netz mit neuen Fahrrad-Hauptrouten soll erstellt werden

Etwas allgemeiner gehalten sind die beiden anderen Beschlüsse. Auf Antrag der SPD wird der Landkreis ein so genanntes Hauptroutennetz für Fahrradwege erstellen lassen, dass dann in den kommenden Jahren auch ausgebaut werden soll. „Bei uns leben viele Menschen, die in Königs Wusterhausen, Wildau oder Schönefeld arbeiten, und für das Fahrrad aktuell keine Alternative zum Auto ist. Deshalb muss das Netz der Fahrradwege neu gedacht werden“, sagt Beate Burgschweiger, die für die SPD den Antrag mitentwickelt hat. Zwar gebe es ein gut ausgebautes touristisches Radwegenetz. „Aber das entspricht nicht unbedingt den Bedürfnissen derer, die täglich zur Arbeit, zur Schule oder zum Einkaufen fahren müssen.“

Deshalb soll nun für den gesamten Kreis ein Netz an wichtigen Strecken entwickelt werden, das Bahnhöfe, Wohngebiete, Bildungseinrichtungen und Unternehmen miteinander verbindet und später Grundlage für den Ausbau von Fahrradwegen werden soll. „Man braucht an sämtlichen Landes- und Kreisstraßen begleitende Radwege. Oft sind da nur Lückenschlüsse erforderlich, und der Kreis übernimmt dafür eine Kümmerer-Funktion“, sagt Beate Burgschweiger. Er soll mit den Kommunen im Gespräch bleiben, sie bei Planungen unterstützen und auf Fördermöglichkeiten hinweisen. Und wenn das Geld nicht reicht, soll der Landkreis auch selbst als Geldgeber für Kommunen auftreten.

Kreis legt Förderprogramm für kommunale Radwege auf

Das ist der dritte Beschluss, den der Kreistag auf seiner jüngsten Sitzung gefasst hat. Es soll ein spezielles Radwege-Förderprogramm für Kommunen geben, die Fahrradwege bauen wollen aber den Eigenanteil nicht leisten können. Ab dem kommenden Jahr will der Landkreis dafür jährlich 1,5 Millionen Euro bereitstellen.

Im Kreistag standen auch die übrigen Fraktionen hinter diesen Anträgen. Die AfD wollte zwar den Radschnellweg lieber mit Schotter als mit Asphalt bedecken lassen, stimmte den anderen beiden Anträgen aber auch mehrheitlich zu.

Das Hauptroutennetz soll nun auch noch in diesem Jahr geplant werden. „Das ist sicherlich sportlich“, sagte die zuständige Dezernentin, Heike Zettwitz. „Aber wir werden uns bemühen, das hinzubekommen.“

Von Oliver Fischer