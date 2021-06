Dahme-Spreewald: Kreistag beschließt Radwegekonzept und Radschnellweg

Dahme-Spreewald

Der Kreistag von Dahme-Spreewald hat am Mittwochabend die beiden größten Radfahrprojekte der vergangenen und kommenden Jahre beschlossen. Zum einen soll der Radschnellweg von Königs Wusterhausen nach Berlin umgesetzt werden. Die Kosten dafür werden auf 26 Millionen Euro geschätzt. Zum anderen ist das Radverkehrskonzept beschlossen worden, das bis zum Jahr 2030 Investitionen in Höhe von weiteren rund 100 Millionen Euro ins Radwegenetz des Landkreises vorsieht.

Das Konzept war zuvor in zahlreichen Planungsrunden mit den Gemeinden, mit Ämtern und Nachbarkreisen abgestimmt worden. „Es war nicht nur ein Mammutprojekt im Ausschuss, es wird auch ein Mammutprojekt in der Umsetzung werden“, sagte Olaf Damm (CDU/FDP/Bauern), Vorsitzender des Kreisentwicklungsausschusses.

150 Strecken sollen bis 2030 gebaut werden

Die Arbeitsgruppen, die Kreisverwaltung und das Planungsbüro hatten gemeinsam rund 150 Strecken im gesamten Kreisgebiet zusammengetragen, die innerhalb der kommenden zehn Jahre ausgebaut werden sollen, damit das Radwegenetz im Landkreis zukunftsfähig und für Touristen, Pendler und Schüler deutlich attraktiver ist als heute. Das sind mehr als 15 pro Jahr.

„Mammutprojekt im Ausschuss und Mammutprojekt in der Umsetzung“: Olaf Damm (CDU), Vorsitzender des Kreisentwicklungsausschusses. Quelle: Josefine Sack

Zum Konzept gehört auch, dass mit den zuständigen Baulastträgern Kontakt aufgenommen wird, dass es regelmäßige Radverkehrsgipfel gibt, und dass der Landkreis den Bau von Radwegen finanziell unterstützt. Aktuell sind 1,5 Millionen Euro pro Jahr als Radwegeförderung für Kommunen vorgesehen. „Damit hat sich der Landkreis nach vorne katapultiert“, sagte Grünen-Fraktionschef Lothar Treder-Schmidt.

Fraktionen loben Ausgewogenheit zwischen Nord und Süd

Die Kreistagsfraktionen lobten einhellig, dass das Konzept die Investitionen gleichermaßen im Norden und im Süden des Landkreises vorsieht, obwohl die Struktur der Kreishälften unterschiedlicher kaum sein könnte. „Wir haben im Süden ein gut ausgebautes touristisches Netz. Aber die Alltagstauglichkeit, auf die dieses Konzept Wert legt, hat bislang immer gefehlt“, sagte Lothar Treder-Schmidt. Olaf Damm betonte, dass die Ausgewogenheit zwischen Norden und Süden für seine Fraktion nicht verhandelbar ist. Anette Lehmann (UBL/Freie Wähler/FWKW) sprach von einem „guten Anfang, der mit Augenmaß weiterentwickelt werden muss“. Und Bianca Luban lobte für die SPD-Fraktion, dass die Kommunen bei der Erstellung des Radwegekonzepts von Beginn an eingebunden waren.

Luban begrüßte auch die Konzeption für den Radschnellweg, der gesondert vom restlichen Radwegekonzepts betrachtet wurde. Der Radschnellweg soll innerhalb der nächsten fünf Jahre gebaut werden und Königs Wusterhausen auf direktem Weg mit dem BER und der Berliner Stadtgrenze verbinden. Dabei sollen auch die umliegenden Wohn- und Gewerbegebiete angeschlossen werden, um den Weg für Berufspendler aus dem gesamten Norden des Kreises attraktiv zu machen.

AfD kritisiert Versiegelung des Bodens

Der Landkreis wird zwar nicht am Bau beteiligt sein, weil er nicht an Kreisstraßen entlangführt. Es sei aber „gut und wichtig, dass der Landkreis die Planung der Gesamtlösung beginnt, um damit die anderen Verantwortungsträger ins Boot zu holen“, so Luban. Der Landkreis wird wie auch beim Radwegekonzept viele Vorarbeiten übernehmen. Bauen müssen den Schnellweg dann später aber das Land, und wahrscheinlich auch die Kommunen Königs Wusterhausen und Schönefeld.

Beide Projekte wurden mit großer Mehrheit beschlossen. Vereinzelte Gegenstimmen gab es nur aus den Reihen der AfD-Fraktion, die unter anderem die Versiegelung kritisierte, die mit dem Bau des Radschnellweges einhergeht. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ADFC, der an den Konzepten mitgearbeitet hat, sieht aber weder einen ökonomischen noch einen ökologischen Nachteil bei asphaltierten Fahrradstrecken.

Von Oliver Fischer