Aufgrund der steigenden Zahl der Neuinfektionen hat die Brandenburger Landesregierung am Dienstag schärfere Corona-Maßnahmen für Corona-Hotspots erlassen. Unter anderen gilt ab sofort in Gaststätten und Kneipen ab einem Inzidenzwert von 35 ein Alkoholausschankverbot zwischen 23 und 6 Uhr in den betroffenen Städten und Landkreisen.

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) machte jedoch darauf aufmerksam, dass sich das Ausschankverbot in Brandenburg von dem in Berlin unterscheidet. In Brandenburg bezieht sich das nächtliche Alkoholverbot auf Bars und Restaurants und nicht auf Verkaufsstätten.

Dehoga-Kreisverband: „Risiko nach 23 Uhr nicht höher“

Die Gastwirte und Barbesitzer in Dahme-Spreewald trifft das Alkoholverbot hart. Hartmut Leutloff, Vorsitzender des Dehoga-Kreisverbands Königs Wusterhausen, nannte das Verbot mit Blick auf die wieder stärker aufgeflammten Corona-Pandemie zwar nachvollziehbar. Gleichzeitig hält er die Regelung für Speiserestaurants überzogen. „Nach 23 Uhr ist das Risiko nicht höher als früher am Abend“, kritisierte er.

In den meisten Restaurants in Dahme-Spreewald würden die Hygienemaßnahmen gut umgesetzt. „Es handelt sich ja nicht um ein Saufgelage, das da stattfindet“, sagte Leutloff. Er ergänzte: „Wir machen es uns zu einfach, wenn wir glauben, dass allein der Alkoholausschank schuld ist am Infektionsgeschehen.“ Für den Gast sei es kaum nachzuvollziehen, dass er ab sofort nach 23 Uhr, etwa zum Dessert, keinen Wein mehr bestellen dürfe.

Gastwirte rechnen erneut mit Umsatzeinbußen

„24 Uhr als Zeitpunkt wäre zumindest für die Restaurants ein guter Kompromiss gewesen“, so der Dehoga-Kreisverbandschef. Unverständnis äußerte Leutloff darüber, dass Verkaufsstellen wie Spätshops oder Tankstellen nicht von dem nächtlichen Alkoholverbot betroffen seien. Er sprach von einem Wettbewerbsnachteil für Gastronomen und Barbetreiber.

„Um diese Uhrzeit geht es bei uns doch erst richtig los. Das trifft die gesamte Branche hart“, kommentierte eine Kneipenwirtin aus Eichwalde, die lieber anonym bleiben möchte, das Ausschankverbot zwischen 23 und 6 Uhr. Nach dem wochenlangen Lockdown im Frühjahr rechnet sie nun erneut mit Umsatzeinbußen. Da bringe es auch nichts, ab 23 Uhr nur noch Saft und Softdrinks an die Gäste zu verkaufen. „Das Gesellige bleibt auf der Strecke“, so die Wirtin.

Darf nach der neuen Corona-Verordnung auch nach 23 Uhr noch Alkohol verkaufen: der Spätshop in Königs Wusterhausen. Quelle: Gerlinde Irmscher

Glück im Unglück: Spätis dürfen weiter verkaufen

Erleichterung hingegen in Königs Wusterhausen: Spätshop-Betreiber Mike Weinert hatte bereits befürchtet, dass er seinen Laden in der Eichenallee nun schon um 23 Uhr schließen muss – und mit Umsatzeinbußen im Nachtgeschäft gerechnet. Der Königs Wusterhausener „Späti“ hat normalerweise an sieben Tagen der Woche bis 5 Uhr geöffnet.

„Die Pandemie müssen wir in den Griff kriegen, ohne Frage. Aber wir müssen auch mal Fünfe gerade sein lassen“, sagte Weinert. Er sprach, mit Blick auf die kürzlich gekippte Sperrstunde in der Hauptstadt, von einer unverhältnismäßigen Verordnung. Angenommen, die Brandenburger Landesregierung hätte nun ebenfalls ein Ausschank- und Verkaufsverbot für Alkohol eingeführt, hätte er sich den Sperrstundengegnern und ihrer Sammelklage angeschlossen, so der Späti-Betreiber.

Neue Verordnung tritt am Mittwoch in Kraft

Das Berliner Verwaltungsgericht hatte die vom Senat beschlossene Sperrstunde in der Hauptstadt erst vor wenigen Tagen gekippt. Das Alkoholverbot nach 23 Uhr gilt vorerst weiter.

In Brandenburg tritt die neue Corona-Verordnung am Mittwoch, dem 21. Oktober, in Kraft. Sie ist zunächst bis zum 30. November in Kraft. Grundsätzlich gilt in Brandenburg: Wenn einer der beiden Grenzwerte (35 oder 50) überschritten wird, gelten die jeweiligen Maßnahmen für zehn Tage.

Von Josefine Sack