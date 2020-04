Dahme-Spreewald

Sie sind die erfreuliche Seite der Corona-Krise: die vielen Hilfsangebote, die von allen Seiten kommen. Menschen kaufen für ihre Nachbarn ein, nähen Mundschutze für Pflegeheime, kochen Essen für diejenigen, die sich derzeit nur schwer um die eigene Versorgung kümmern können. Damit diese Angebote aber auch die Bedürftigen erreichen, hat der Landkreis Dahme-Spreewald jetzt eine Plattform eingerichtet, auf der sie gesammelt werden.

Täglich neue Angebote

„Bei uns gingen von Beginn an den verschiedensten Stellen Hilfsangebote ein. Es war schwierig, das zu koordinieren. Deshalb wollten wir das gerne an einer Stelle bündeln“, sagt die Integrations- und Migrationsbeauftragte von Dahme-Spreewald, Antje Pretky. Sie ist zuständig für die Plattform und erhält auch drei Wochen nach Beginn der Einschränkungen noch immer täglich neue Angebote. „Bunt und vielfältig und über den gesamten Landkreis verteilt“, wie sie sagt.

Privatpersonen, die die Hunde ihrer Nachbarn ausführen

Da ist die Gruppe „Helfende Hände“ in Bestensee, die auf Anfrage Einkaufen und Müllrausbringen erledigt. Ein Luckauer Autohaus, das Besorgungen für Senioren anbietet. Das „Netzwerk für Senzig“, das auch Rezepte in Apotheken einlöst und bei der Mittagsversorgung hilft. Privatleute in Halbe, Lübben oder Ragow, die auch mal die Hunde ihrer Nachbarn ausführen wollen. „Zum Teil sind das ganz profane Dinge, die aber auch getan werden müssen“, sagt Antje Pretky.

In der Gemeinde Heidesee haben sich dafür sogar ortsansässige Unternehmen und Privatleute zusammengeschlossen. Auch die Gemeinde ist mit im Boot. „Ich habe den Eindruck, dass Menschen sich gegenseitig wieder mehr wahrnehmen und auf andere Acht geben. Das wollen wir unterstützen – auch in der Hoffnung, dass wir das nach der Krise auch beibehalten können.“

Liste wird täglich erweitert

Auf der Seite des Landkreises wird die Liste täglich aktualisiert und erweitert. Die Angebote sind nach Gemeinden geordnet, es sind auch Telefonnummern angegeben, damit jeder, der sie nutzen will, auch gleich den richtigen Ansprechpartner erreicht. Viele Gruppen haben auch eine Website.

Das einzige Problem: Naturgemäß sind besonders Senioren auf Hilfe angewiesen, weil sie zur Risikogruppe gehören. Gerade Senioren sind aber seltener im Internet unterwegs. „Natürlich haben viele Bezugspersonen, die die Angebote für sie raussuchen können“, sagt Antje Pretky. Sie berichtet aber auch von einer Facebookgruppe in Königs Wusterhausen, die zusätzlich Infozettel ausgedruckt und in der Stadt verteilt hat. Auch das werde gut angenommen. „Die Zettel hängen überall, und viele Telefonnummern sind da schon abgerissen.“

Von Oliver Fischer